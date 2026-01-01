Déployer Flarum en un clic.
Logiciel de forum open-source moderne et élégant, conçu pour créer des communautés en ligne engagées et prospères.
Choisissez un pack VPS pour Flarum
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Flarum ?
Flarum est une plateforme de forum de nouvelle génération qui réinvente la discussion en ligne pour le web moderne. Conçue avec une approche mobile-first, elle offre une expérience élégante, rapide et intuitive qui encourage les conversations significatives. Contrairement aux logiciels de forum traditionnels qui semblent dépassés et lourds, Flarum combine des mises à jour en temps réel, le défilement infini et un puissant système d'extensions dans une interface épurée et sans distraction.
L'auto-hébergement de Flarum sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données de votre communauté, aucuns frais par utilisateur, et la liberté d'installer n'importe laquelle des plus de 200 extensions communautaires. Avec MySQL gérant le stockage des données et plus de 41 packs de traduction disponibles, Flarum s'adapte des groupes de passionnés de niche aux grandes communautés professionnelles.
Fonctionnalités clés de Flarum
Design mobile-first
Interface réactive conçue dès le départ pour les appareils mobiles, offrant une expérience fluide quelle que soit la taille de l'écran.
Écosystème d'extensions riche
Plus de 200 extensions communautaires vous permettent d'ajouter la connexion sociale, des abonnements, des sondages et bien plus encore sans toucher au code source.
Mises à jour en temps réel
Les discussions se mettent à jour en direct sans recharger la page, ce qui rend les conversations rapides et engageantes pour les communautés actives.
Organisation par étiquettes
Un système de balises flexible vous permet de catégoriser les discussions et de laisser les utilisateurs suivre uniquement les sujets qui les intéressent.
Modération efficace
Des outils de signalement, de suspension et de gestion des utilisateurs intégrés donnent aux modérateurs un contrôle précis sur la santé de la communauté.
Pourquoi exécuter Flarum avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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