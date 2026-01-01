Déployez Milvus : installation en un clic.
Base de données vectorielle open source conçue pour les applications d'IA qui recherche des milliards d'embeddings avec une latence inférieure à la milliseconde.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Milvus ?
Milvus est la base de données vectorielle open source la plus populaire au monde, conçue spécifiquement pour stocker et rechercher des embeddings haute dimension générés par des modèles d'apprentissage automatique. Elle prend en charge les index HNSW, IVF et DiskANN, la recherche hybride de vecteurs denses et clairsemés, et gère des milliards de vecteurs tout en maintenant une latence de requête inférieure à la milliseconde. Ce template déploie la pile complète Milvus avec etcd pour les métadonnées, MinIO pour le stockage objet et l'interface web Attu pour la gestion visuelle.
Héberger Milvus sur votre propre VPS permet de conserver les embeddings propriétaires et les données utilisateur sensibles au sein de votre infrastructure, fournit une mémoire et un CPU dédiés pour les charges de travail d'IA gourmandes en index, et élimine les coûts par requête des services de base de données vectorielles gérés.
Fonctionnalités clés de Milvus
Recherche à l'échelle de milliards
Indexer et interroger des milliards de vecteurs avec une latence inférieure à la milliseconde en utilisant les index HNSW, IVF ou DiskANN.
Recherche hybride
Combinez des vecteurs denses, des vecteurs creux et des filtres de métadonnées dans une seule requête pour une récupération d'IA plus précise.
Infrastructure prête pour le RAG
Stocker les embeddings de documents et récupérer le contexte pertinent pour les LLM, alimentant des chatbots précis et des systèmes de questions-réponses.
Attu Web UI
Gérer les collections, exécuter des requêtes et surveiller la santé du cluster via une console de gestion intégrée basée sur un navigateur.
SDKs multilingues
Les clients officiels pour Python, Java, Go et Node.js, ainsi que les API REST et gRPC, s'intègrent à toute pile d'IA.
Pourquoi exécuter Milvus avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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