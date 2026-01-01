NATS est un système de messagerie léger et open source conçu pour les architectures cloud natives. Il offre une messagerie de type publication-abonnement, requête-réponse et de groupe de files d'attente en moins d'une milliseconde, avec un encombrement minimal — le binaire du serveur fait moins de 20 Mo et ne nécessite aucune dépendance externe. NATS gère des millions de messages par seconde, ce qui en fait l'un des courtiers de messages les plus rapides disponibles.

JetStream, la couche de persistance intégrée de NATS, ajoute des flux durables, la relecture et la livraison exactement une fois sans nécessiter de service de file d'attente ou de base de données séparé. L'auto-hébergement de NATS sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur la localité des données, élimine les frais cloud par message et place votre bus de messages aussi près que possible de vos services pour une latence minimale.