Déployez LubeLogger en un clic.
La solution ultime auto-hébergée pour l'entretien des véhicules et le suivi du carburant, afin de maintenir votre flotte en parfait état.
Choisissez un pack VPS pour LubeLogger
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LubeLogger ?
LubeLogger est une plateforme de gestion dédiée aux passionnés d'automobile, aux propriétaires de flottes et à toute personne souhaitant suivre méticuleusement la santé de leur véhicule. En auto-hébergeant LubeLogger, vous créez un registre privé et permanent de chaque vidange d'huile, réparation et plein de carburant pour chaque véhicule que vous possédez — sans accès tiers et sans frais d'abonnement.
Contrairement aux feuilles de calcul génériques ou aux applications mobiles financées par la publicité, LubeLogger offre une interface spécialisée conçue pour les subtilités de l'entretien automobile, avec des rappels basés sur le kilométrage, des analyses de consommation de carburant et le stockage des reçus, pour maintenir l'ensemble de votre flotte organisée en un seul endroit.
Fonctionnalités clés de LubeLogger
Suivi de l'historique des services
Tenez un registre détaillé de chaque tâche de réparation et d'entretien effectuée sur vos véhicules, avec les dates, les coûts et les notes.
Analyses de l'économie de carburant
Suivez votre consommation de carburant et vos coûts au fil du temps avec des calculs automatiques de consommation de carburant et des graphiques de dépenses.
Stockage de documents
Téléchargez et stockez des copies numériques de reçus, de documents d'immatriculation et de cartes d'assurance pour un accès instantané.
Rappels intelligents
Recevez des alertes pour les prochains changements d'huile, les permutations de pneus et les inspections, en fonction du kilométrage ou du calendrier de votre véhicule.
Pourquoi exécuter LubeLogger avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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