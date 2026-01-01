WPS Office est une suite bureautique complète qui comprend des outils de traitement de texte (Writer), de tableur (Spreadsheets), de présentation (Presentation) et d'édition de PDF. Elle est fournie sous forme d'application de bureau accessible via un navigateur grâce au streaming KasmVNC, vous offrant un environnement bureautique complet depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel localement.

L'auto-hébergement de WPS Office sur un VPS offre un espace de travail persistant avec vos documents toujours disponibles via une URL sécurisée. WPS Office offre une grande compatibilité avec les formats Microsoft Office — DOCX, XLSX et PPTX — ce qui en fait une suite bureautique pratique pour travailler avec des fichiers provenant de collègues utilisant Microsoft Office.