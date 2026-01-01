Déployez Etherpad en un clic.
Éditeur de texte collaboratif open source en temps réel où plusieurs utilisateurs peuvent écrire et modifier des documents simultanément.
Choisissez un pack VPS pour Etherpad
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Etherpad ?
Etherpad est un éditeur collaboratif web open source qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier le même document simultanément. Les modifications apparaissent instantanément pour tous les participants, avec le texte de chaque contributeur identifié par un code couleur pour voir facilement qui a écrit quoi. Sans inscription ni installation de logiciel, il suffit de partager un lien et de commencer à collaborer.
Héberger Etherpad sur votre VPS vous assure que les documents sensibles ne quittent jamais votre propre infrastructure. La base de données PostgreSQL incluse assure une persistance fiable et un historique des versions complet, tandis que le système de plugins extensible vous permet d'ajouter l'intégration d'images, des listes de tâches et des intégrations personnalisées, adaptées au flux de travail de votre équipe.
Fonctionnalités clés de Etherpad
Coédition en temps réel
Les modifications de chaque participant apparaissent instantanément avec une attribution par code couleur, afin que les équipes puissent collaborer sans conflits de fusion ni verrouillage.
Historique complet des versions
Chaque révision est stockée avec un curseur de chronologie qui vous permet de rembobiner et de restaurer n'importe quel état antérieur du document.
Aucune inscription requise
Les participants rejoignent les pads via une URL partagée sans créer de comptes, ce qui réduit les frictions pour une collaboration ponctuelle avec des invités externes.
Écosystème de plugins
Étendez Etherpad avec des plugins pour l'intégration d'images, les listes de tâches, les formats d'exportation et les intégrations d'outils afin de répondre aux besoins spécifiques de votre équipe.
Admin Panel
L'interface d'administration web vous permet de gérer les pads, de surveiller l'activité et de configurer les paramètres du serveur sans accès direct au serveur.
Pourquoi exécuter Etherpad avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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