Etherpad est un éditeur collaboratif web open source qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier le même document simultanément. Les modifications apparaissent instantanément pour tous les participants, avec le texte de chaque contributeur identifié par un code couleur pour voir facilement qui a écrit quoi. Sans inscription ni installation de logiciel, il suffit de partager un lien et de commencer à collaborer.

Héberger Etherpad sur votre VPS vous assure que les documents sensibles ne quittent jamais votre propre infrastructure. La base de données PostgreSQL incluse assure une persistance fiable et un historique des versions complet, tandis que le système de plugins extensible vous permet d'ajouter l'intégration d'images, des listes de tâches et des intégrations personnalisées, adaptées au flux de travail de votre équipe.