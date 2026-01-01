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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Headscale ?

Headscale est une alternative auto-hébergée au serveur de contrôle propriétaire de Tailscale, vous donnant la pleine propriété de votre réseau maillé WireGuard privé. Là où le service hébergé de Tailscale gère l'échange de clés, l'attribution d'adresses IP et les décisions de routage, Headscale fait de même sur l'infrastructure que vous contrôlez — sans frais mensuels, sans limites d'appareils liées à un abonnement, et sans dépendance à un service cloud tiers.

Ce modèle regroupe Headscale avec Headscale UI, un tableau de bord basé sur un navigateur pour gérer les utilisateurs, les nœuds et les clés de pré-authentification. Les deux sont servis sous le même domaine HTTPS, avec l'interface web disponible au chemin /web. Tout client compatible Tailscale peut rejoindre votre maillage immédiatement après avoir pointé son serveur de connexion vers votre URL de déploiement.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Headscale

Clients compatibles Tailscale

Tout appareil exécutant le client officiel Tailscale peut se connecter à votre serveur Headscale sans modifications côté client.

Interface de gestion web

Headscale UI offre une interface web pour gérer les utilisateurs, les nœuds et les clés de pré-authentification sans utiliser la ligne de commande.

Réseau maillé complet

Les nœuds connectés communiquent directement entre eux à travers les limites NAT grâce au chiffrement WireGuard.

Support MagicDNS

Headscale attribue des noms d'hôte à tous les nœuds enregistrés, permettant un accès basé sur DNS sans configuration IP statique.

Stockage basé sur SQLite

Tout l'état du réseau est stocké dans une base de données SQLite légère sans nécessiter de service de base de données externe.

Gestion des API et CLI

Gérer les utilisateurs, les nœuds et les routes via l'interface CLI de Headscale ou l'API HTTP pour le scripting et l'automatisation.

Pourquoi exécuter Headscale avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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