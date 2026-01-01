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APM natif d'OpenTelemetry qui unifie les traces distribuées, les métriques et les journaux sous une seule plateforme open source.

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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
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200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec SigNoz ?

SigNoz est une plateforme d'observabilité open-source full-stack, conçue nativement sur OpenTelemetry. Elle remplace plusieurs outils cloisonnés — un backend de traçage, un magasin de métriques et un agrégateur de logs — par une application unique qui corrèle les trois signaux dans une seule interface utilisateur. Les ingénieurs peuvent passer d'une trace lente directement aux logs et métriques d'infrastructure associés sans changer d'onglet ni assembler les données manuellement.

Contrairement aux fournisseurs APM SaaS, l'auto-hébergement de SigNoz sur votre propre VPS conserve toutes les données de télémétrie sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par siège ni limites de rétention des données imposées par un tiers. Le moteur de stockage ClickHouse rend les requêtes rapides même avec des volumes d'ingestion élevés, et le support natif d'OpenTelemetry signifie que tout service instrumenté OTel envoie des données sans SDK spécifiques au fournisseur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de SigNoz

Traçage distribué

Visualisez les flux de requêtes de bout en bout entre les services grâce aux graphiques de flammes, aux détails des spans et aux ventilations de latence P50/P95/P99.

Surveillance des métriques

Ingérer et interroger les métriques d'infrastructure et d'application via OpenTelemetry, avec des tableaux de bord et des règles d'alerte intégrés.

Gestion des journaux

Centraliser les journaux de tous les services, filtrer par contexte de trace et effectuer des recherches en texte intégral sans pile de journalisation séparée.

Signaux corrélés

Passez d'une trace lente aux journaux corrélés et aux métriques d'hôte en un clic — sans corrélation manuelle entre des outils distincts.

OpenTelemetry natif

Tout service déjà instrumenté avec les SDK OTel envoie immédiatement des données à SigNoz, sans verrouillage propriétaire ni agents personnalisés.

Alerte intégrée

Définissez des alertes de seuil et d'anomalie sur n'importe quelle métrique ou signal de trace et acheminez les notifications vers Slack, PagerDuty ou des webhooks.

Pourquoi exécuter SigNoz avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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