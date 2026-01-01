Déployez SigNoz en un clic.
APM natif d'OpenTelemetry qui unifie les traces distribuées, les métriques et les journaux sous une seule plateforme open source.
Choisissez un pack VPS pour SigNoz
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SigNoz ?
SigNoz est une plateforme d'observabilité open-source full-stack, conçue nativement sur OpenTelemetry. Elle remplace plusieurs outils cloisonnés — un backend de traçage, un magasin de métriques et un agrégateur de logs — par une application unique qui corrèle les trois signaux dans une seule interface utilisateur. Les ingénieurs peuvent passer d'une trace lente directement aux logs et métriques d'infrastructure associés sans changer d'onglet ni assembler les données manuellement.
Contrairement aux fournisseurs APM SaaS, l'auto-hébergement de SigNoz sur votre propre VPS conserve toutes les données de télémétrie sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par siège ni limites de rétention des données imposées par un tiers. Le moteur de stockage ClickHouse rend les requêtes rapides même avec des volumes d'ingestion élevés, et le support natif d'OpenTelemetry signifie que tout service instrumenté OTel envoie des données sans SDK spécifiques au fournisseur.
Fonctionnalités clés de SigNoz
Traçage distribué
Visualisez les flux de requêtes de bout en bout entre les services grâce aux graphiques de flammes, aux détails des spans et aux ventilations de latence P50/P95/P99.
Surveillance des métriques
Ingérer et interroger les métriques d'infrastructure et d'application via OpenTelemetry, avec des tableaux de bord et des règles d'alerte intégrés.
Gestion des journaux
Centraliser les journaux de tous les services, filtrer par contexte de trace et effectuer des recherches en texte intégral sans pile de journalisation séparée.
Signaux corrélés
Passez d'une trace lente aux journaux corrélés et aux métriques d'hôte en un clic — sans corrélation manuelle entre des outils distincts.
OpenTelemetry natif
Tout service déjà instrumenté avec les SDK OTel envoie immédiatement des données à SigNoz, sans verrouillage propriétaire ni agents personnalisés.
Alerte intégrée
Définissez des alertes de seuil et d'anomalie sur n'importe quelle métrique ou signal de trace et acheminez les notifications vers Slack, PagerDuty ou des webhooks.
Pourquoi exécuter SigNoz avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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