Déployez InvoiceShelf en un clic.
Plateforme de facturation open source auto-hébergée pour les freelances et les petites entreprises, anciennement connue sous le nom de Crater.
Choisissez un pack VPS pour InvoiceShelf
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec InvoiceShelf ?
InvoiceShelf est une plateforme de facturation et de gestion des paiements auto-hébergée pour les freelances, les consultants et les petites entreprises qui ont besoin d'une solution de facturation professionnelle sans frais SaaS mensuels. Elle couvre l'intégralité du processus de facturation : clients, articles, factures, devis, dépenses et paiements — avec la prise en charge de plusieurs devises, taux de taxe et modèles PDF personnalisables.
Héberger InvoiceShelf sur votre propre VPS permet de garder vos données financières et les dossiers de vos clients privés sur une infrastructure que vous contrôlez. Avec l'intégration de la passerelle de paiement Stripe intégrée et un portail client où les clients peuvent consulter et payer les factures en ligne, vous bénéficiez d'une expérience de facturation soignée sans frais par facture ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Fonctionnalités clés de InvoiceShelf
Factures et devis
Créez des factures et des devis professionnels avec des modèles personnalisables et la génération automatique de PDF pour chaque document.
Portail de paiement en ligne
Les clients peuvent consulter, télécharger et payer leurs factures en ligne via un portail en libre-service avec l'intégration de la passerelle de paiement Stripe.
Suivi des dépenses
Enregistrez et catégorisez vos dépenses professionnelles avec les factures afin de conserver une vue d'ensemble financière complète au même endroit.
Prise en charge multi-devises
Facturez les clients dans leur devise locale avec des taux de change configurables et la sélection de la devise par facture.
Gestion fiscale
Définissez plusieurs taux de taxe et appliquez-les par article ou par facture pour gérer la TVA, la GST et d'autres structures fiscales.
Pourquoi exécuter InvoiceShelf avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.