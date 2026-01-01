InvoiceShelf est une plateforme de facturation et de gestion des paiements auto-hébergée pour les freelances, les consultants et les petites entreprises qui ont besoin d'une solution de facturation professionnelle sans frais SaaS mensuels. Elle couvre l'intégralité du processus de facturation : clients, articles, factures, devis, dépenses et paiements — avec la prise en charge de plusieurs devises, taux de taxe et modèles PDF personnalisables.

Héberger InvoiceShelf sur votre propre VPS permet de garder vos données financières et les dossiers de vos clients privés sur une infrastructure que vous contrôlez. Avec l'intégration de la passerelle de paiement Stripe intégrée et un portail client où les clients peuvent consulter et payer les factures en ligne, vous bénéficiez d'une expérience de facturation soignée sans frais par facture ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.