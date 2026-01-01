Déployez Sure en un clic.
Application de finances personnelles auto-hébergée permettant de suivre le patrimoine net, les comptes, les transactions et les investissements, avec une pleine propriété des données.
Choisissez un pack VPS pour Sure
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Sure ?
Sure est une application open source de gestion des finances personnelles et du patrimoine, maintenue par la communauté, conçue pour les personnes qui souhaitent un contrôle total de leurs données financières. Elle suit les comptes bancaires, les investissements et les prêts, enregistre et catégorise les transactions, surveille le patrimoine net au fil du temps et prend en charge les foyers multi-utilisateurs — le tout stocké dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.
Contrairement aux outils financiers hébergés, Sure fonctionne entièrement sur votre serveur, sans abonnement SaaS, sans partage de données avec des tiers et sans risque d'interruption de service. Une intégration OpenAI optionnelle ajoute une catégorisation des transactions basée sur l'IA et des requêtes financières en langage naturel. Un worker Sidekiq en arrière-plan gère les importations et les notifications planifiées, tandis que l'application principale sert le tableau de bord interactif.
Fonctionnalités clés de Sure
Tableau de bord du patrimoine net
Regroupez tous les soldes de compte en une vue unique du patrimoine net qui se met à jour à mesure que les transactions sont enregistrées, offrant une image claire de la santé financière globale.
Gestion de compte
Suivez les comptes courants, d'épargne, de carte de crédit, de prêt et d'investissement depuis une seule interface avec l'historique complet des transactions pour chacun.
Catégorisation des transactions
Importez, organisez et catégorisez les transactions grâce à une automatisation basée sur des règles et des dérogations manuelles pour élaborer des rapports de dépenses précis.
Suivi de portefeuille d'investissement
Surveiller les avoirs boursiers et la performance du portefeuille grâce à des données de cours en direct, extraites de Yahoo Finance ou Twelve Data, selon un calendrier configurable.
Assistant IA financier
L'intégration facultative d'OpenAI permet des requêtes en langage naturel sur les habitudes de dépenses et la catégorisation automatisée des transactions importées.
Foyers multi-utilisateurs
Invitez les membres de votre foyer avec leurs propres comptes tout en partageant les budgets et les objectifs financiers sur la même instance auto-hébergée.
Pourquoi exécuter Sure avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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