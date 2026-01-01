Déployez Maybe avec une installation en un clic.
Application open source de gestion des finances personnelles et du patrimoine qui conserve entièrement vos données financières sur votre serveur.
Choisissez un pack VPS pour Maybe
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Maybe ?
Maybe est une plateforme open source de gestion des finances personnelles et de patrimoine, initialement conçue comme une startup financée par du capital-risque avant d'être publiée sous licence AGPLv3. Elle centralise les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement, les biens immobiliers et les passifs sur un tableau de bord unique, offrant un suivi du patrimoine net, la catégorisation des transactions et la planification budgétaire. Une intégration optionnelle d'OpenAI permet d'obtenir des analyses financières basées sur l'IA, sans pour autant les rendre obligatoires.
En déployant Maybe sur votre propre VPS, vos données financières sensibles ne transitent jamais par des serveurs tiers, vous évitez les frais SaaS récurrents et vous conservez toutes les capacités d'exportation et de personnalisation que les plateformes commerciales limitent.
Fonctionnalités clés de Maybe
Suivi du patrimoine net
Agréger tous les comptes et actifs dans un tableau de bord unique avec des tendances historiques et la prise en charge de plusieurs devises.
Portefeuille d'investissement
Suivez les actions, les cryptomonnaies et autres investissements grâce à la synchronisation automatique depuis les principales maisons de courtage et aux mises à jour en temps réel.
Catégorisation des transactions
Des règles intelligentes et une automatisation optionnelle alimentée par l'IA classent les dépenses afin que les budgets restent précis sans effort manuel.
Confidentialité des données garantie
Les données financières résident uniquement sur votre VPS — aucun accès tiers, aucune analyse publicitaire, aucuns frais d'abonnement SaaS.
AI Aperçus financiers
Apportez votre propre clé API OpenAI pour débloquer des conseils financiers conversationnels et des suggestions de catégorisation automatisées.
Pourquoi exécuter Maybe avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes