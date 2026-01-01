Maybe est une plateforme open source de gestion des finances personnelles et de patrimoine, initialement conçue comme une startup financée par du capital-risque avant d'être publiée sous licence AGPLv3. Elle centralise les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement, les biens immobiliers et les passifs sur un tableau de bord unique, offrant un suivi du patrimoine net, la catégorisation des transactions et la planification budgétaire. Une intégration optionnelle d'OpenAI permet d'obtenir des analyses financières basées sur l'IA, sans pour autant les rendre obligatoires.

En déployant Maybe sur votre propre VPS, vos données financières sensibles ne transitent jamais par des serveurs tiers, vous évitez les frais SaaS récurrents et vous conservez toutes les capacités d'exportation et de personnalisation que les plateformes commerciales limitent.