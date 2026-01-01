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Application open source de gestion des finances personnelles et du patrimoine qui conserve entièrement vos données financières sur votre serveur.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Processeurs AMD EPYC
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Maybe ?

Maybe est une plateforme open source de gestion des finances personnelles et de patrimoine, initialement conçue comme une startup financée par du capital-risque avant d'être publiée sous licence AGPLv3. Elle centralise les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement, les biens immobiliers et les passifs sur un tableau de bord unique, offrant un suivi du patrimoine net, la catégorisation des transactions et la planification budgétaire. Une intégration optionnelle d'OpenAI permet d'obtenir des analyses financières basées sur l'IA, sans pour autant les rendre obligatoires.

En déployant Maybe sur votre propre VPS, vos données financières sensibles ne transitent jamais par des serveurs tiers, vous évitez les frais SaaS récurrents et vous conservez toutes les capacités d'exportation et de personnalisation que les plateformes commerciales limitent.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Maybe

Suivi du patrimoine net

Agréger tous les comptes et actifs dans un tableau de bord unique avec des tendances historiques et la prise en charge de plusieurs devises.

Portefeuille d'investissement

Suivez les actions, les cryptomonnaies et autres investissements grâce à la synchronisation automatique depuis les principales maisons de courtage et aux mises à jour en temps réel.

Catégorisation des transactions

Des règles intelligentes et une automatisation optionnelle alimentée par l'IA classent les dépenses afin que les budgets restent précis sans effort manuel.

Confidentialité des données garantie

Les données financières résident uniquement sur votre VPS — aucun accès tiers, aucune analyse publicitaire, aucuns frais d'abonnement SaaS.

AI Aperçus financiers

Apportez votre propre clé API OpenAI pour débloquer des conseils financiers conversationnels et des suggestions de catégorisation automatisées.

Pourquoi exécuter Maybe avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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