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Gestionnaire de fichiers multi-utilisateurs auto-hébergé avec des permissions basées sur les rôles, prise en charge des archives et prévisualisation des médias — aucune base de données requise.

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2 cœurs vCPU
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec FileGator ?

FileGator est un gestionnaire de fichiers open source et auto-hébergé qui fournit une interface web épurée pour téléverser, télécharger, organiser et partager des fichiers sur votre serveur. Basé sur une architecture de fichiers plats sans dépendance à une base de données, il fonctionne comme un service léger unique avec des comptes utilisateur et des autorisations stockés dans un simple fichier JSON. L'accès basé sur les rôles vous permet de créer des comptes administrateur, utilisateur et invité — chacun avec des autorisations configurables pour lire, écrire, téléverser, télécharger, renommer, supprimer et archiver des fichiers.

L'auto-hébergement de FileGator sur votre VPS garde tous les fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez, sans quotas de stockage, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos données. Il fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend simple à déployer parallèlement à d'autres services sans dédier un serveur entier à la gestion des fichiers.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de FileGator

Permissions multi-utilisateur

Créez des comptes administrateur, utilisateur et invité avec des autorisations indépendantes par opération — contrôlant qui peut lire, télécharger, renommer, supprimer et archiver des fichiers séparément.

Aucune base de données nécessaire

Tous les comptes utilisateur et la configuration sont stockés dans des fichiers JSON plats, supprimant le besoin d'une base de données et rendant le déploiement simple et portable.

Gestion des archives

Créer et extraire des archives ZIP via le navigateur sans SSH ni outils en ligne de commande, ce qui simplifie les transferts de fichiers en masse et les sauvegardes.

Liens de partage publics

Générer des liens de téléchargement publics pour des fichiers ou des dossiers afin que les destinataires externes puissent accéder à un contenu spécifique sans avoir besoin d'un compte sur le serveur.

Aperçu média

Prévisualisez les images, vidéos, fichiers audio et texte directement dans le navigateur — aucun téléchargement n'est nécessaire pour confirmer le bon fichier avant le partage.

Pourquoi exécuter FileGator avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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