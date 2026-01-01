FileGator est un gestionnaire de fichiers open source et auto-hébergé qui fournit une interface web épurée pour téléverser, télécharger, organiser et partager des fichiers sur votre serveur. Basé sur une architecture de fichiers plats sans dépendance à une base de données, il fonctionne comme un service léger unique avec des comptes utilisateur et des autorisations stockés dans un simple fichier JSON. L'accès basé sur les rôles vous permet de créer des comptes administrateur, utilisateur et invité — chacun avec des autorisations configurables pour lire, écrire, téléverser, télécharger, renommer, supprimer et archiver des fichiers.

L'auto-hébergement de FileGator sur votre VPS garde tous les fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez, sans quotas de stockage, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos données. Il fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend simple à déployer parallèlement à d'autres services sans dédier un serveur entier à la gestion des fichiers.