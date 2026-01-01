WhoDB est un outil de gestion de base de données rapide et léger qui vous permet d'explorer et d'interroger plusieurs systèmes de bases de données via une interface web unique. Il prend en charge PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch et ClickHouse, ce qui en fait un choix polyvalent pour les développeurs et les administrateurs qui travaillent avec diverses piles de données.

WhoDB met l'accent sur la simplicité et la rapidité : connectez-vous à vos bases de données directement depuis l'interface utilisateur, exécutez des requêtes, parcourez les tables et inspectez les données — aucune configuration complexe ni logiciel client lourd n'est requis. Intégrez en option des modèles d'IA comme OpenAI ou Ollama pour générer des requêtes à partir du langage naturel directement au sein de l'interface.