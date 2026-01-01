Déployez SolidInvoice en un clic d'installation.
Application de facturation open source basée sur Symfony pour les freelances et les petites entreprises pour gérer les clients, les devis et les paiements.
Choisissez un pack VPS pour SolidInvoice
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SolidInvoice ?
SolidInvoice est une application de facturation open-source basée sur le framework Symfony, conçue pour les freelances, les consultants et les petites entreprises qui ont besoin d'un outil de facturation clair et ciblé, sans frais SaaS mensuels. Elle couvre l'intégralité du processus du devis à l'encaissement : gérez les clients et les contacts, envoyez des devis qui se transforment en factures, suivez les paiements et configurez les taxes et les devises pour qu'elles correspondent à votre juridiction.
L'auto-hébergement de SolidInvoice sur votre propre VPS conserve les dossiers clients, l'historique des factures et les données de paiement sur une infrastructure que vous contrôlez — pas de tarification par utilisateur, pas de frais par facture et pas d'accès tiers aux informations financières sensibles. Un assistant de première exécution vous guide à travers la configuration de la base de données et la création du compte administrateur initial, et le service MySQL inclus stocke toutes les données transactionnelles derrière un HTTPS géré par Traefik dès le premier déploiement.
Fonctionnalités clés de SolidInvoice
Devis et factures
Émettez des devis professionnels qui se transforment en factures en un clic, éliminant la double saisie de données tout au long du processus de vente et de facturation.
Gestion des clients
Suivez les clients, les contacts et les soldes créditeurs dans un répertoire centralisé, avec l'historique des factures par client et les soldes impayés.
Factures récurrentes
Programmez des factures récurrentes pour les clients au forfait et la facturation par abonnement, avec une génération automatique selon le cycle que vous définissez.
Suivi des paiements
Enregistrez les paiements partiels et complets sur les factures, avec une prise en charge intégrée pour les passerelles de paiement modulaires comme Stripe et PayPal.
Multi-devise et taxes
Facturez les clients internationaux dans leur devise locale et configurez plusieurs taux de taxe pour gérer la TVA, la TPS et les structures fiscales régionales.
Créé sur Symfony
Propulsé par le framework PHP Symfony mature, offrant une base stable et extensible avec un historique de maintenance à long terme.
Pourquoi exécuter SolidInvoice avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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