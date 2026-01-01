Para est un framework backend open-source et évolutif qui gère la persistance des objets, la recherche en texte intégral, la mise en cache et l'authentification afin que les développeurs puissent se concentrer sur la création de leur application plutôt que sur son infrastructure. Il expose tout via une API REST JSON propre, sécurisée par des jetons JWT ou la Signature AWS V4, prête à servir n'importe quel frontend, application mobile ou service.

La configuration par défaut fonctionne de manière entièrement autonome avec une base de données H2 embarquée et un moteur de recherche Lucene — aucune base de données externe n'est requise. L'auto-hébergement sur votre VPS vous offre une API backend privée sans frais par requête, un contrôle total des données, et la prise en charge de plugins qui intègrent PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou Elasticsearch à mesure que vos besoins évoluent.