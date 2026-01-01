Déployez Para : installation en un clic.
Framework backend open source offrant une API REST JSON pour la persistance d'objets, la recherche en texte intégral et la mutualisation.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Para ?
Para est un framework backend open-source et évolutif qui gère la persistance des objets, la recherche en texte intégral, la mise en cache et l'authentification afin que les développeurs puissent se concentrer sur la création de leur application plutôt que sur son infrastructure. Il expose tout via une API REST JSON propre, sécurisée par des jetons JWT ou la Signature AWS V4, prête à servir n'importe quel frontend, application mobile ou service.
La configuration par défaut fonctionne de manière entièrement autonome avec une base de données H2 embarquée et un moteur de recherche Lucene — aucune base de données externe n'est requise. L'auto-hébergement sur votre VPS vous offre une API backend privée sans frais par requête, un contrôle total des données, et la prise en charge de plugins qui intègrent PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou Elasticsearch à mesure que vos besoins évoluent.
Fonctionnalités clés de Para
Persistance des objets JSON
Stocker, récupérer et interroger n'importe quel objet via une API REST propre, reposant sur une couche de base de données enfichable prenant en charge H2, PostgreSQL, MySQL et MongoDB.
Recherche intégrée
La recherche en texte intégral propulsée par Lucene fonctionne dès la première utilisation sans configuration supplémentaire, permettant une recherche instantanée parmi tous les objets stockés.
Architecture multi-locataire
Isolez les données par application grâce à la multi-location intégrée — chaque application obtient sa propre table, son propre index de recherche et son propre espace de noms de cache.
Authentification JWT
Authentifiez les requêtes API avec des jetons JWT ou AWS Signature V4, avec une gestion des utilisateurs intégrée et la prise en charge de la connexion sociale.
Écosystème de plugins
Remplacez les backends H2 et Lucene par défaut par PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB ou Hazelcast en utilisant des plugins officiels à mesure que vos besoins augmentent.
Pourquoi exécuter Para avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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