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Plateforme open source de synchronisation, de partage et de collaboration de fichiers — une alternative souveraine à Nextcloud et Google Drive.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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KVM 2
21,49
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OpenCloud ?

OpenCloud est une plateforme open source moderne pour la synchronisation de fichiers, le partage et la collaboration d'équipe. Développée en Go pour ses performances et sa faible consommation de ressources, elle offre une expérience de stockage cloud privé sans dépendre de services tiers ou d'infrastructures de fournisseurs. Contrairement aux solutions de synchronisation de fichiers héritées, OpenCloud intègre un fournisseur d'identité intégré, ce qui lui permet de fonctionner comme un conteneur unique sans nécessiter de base de données externe ou de serveur LDAP.

Auto-héberger OpenCloud sur votre propre VPS vous confère une souveraineté totale sur vos fichiers et vos données de collaboration. Documents, photos, dossiers partagés et comptes utilisateur restent tous sur l'infrastructure que vous contrôlez — sans limites de stockage imposées par la plateforme et sans abonnement lié à votre accès à vos données.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de OpenCloud

Déploiement d'un seul conteneur

La gestion d'identité intégrée signifie qu'OpenCloud se déploie comme un seul conteneur, sans base de données externe ni serveur LDAP nécessaire.

Synchronisation et partage de fichiers

Synchronisez les fichiers entre les clients de bureau et mobiles, et partagez des dossiers ou des fichiers individuels avec des contrôles d'autorisation granulaires.

Accès WebDAV et CalDAV

Montez votre espace de stockage en tant que lecteur réseau via WebDAV et gérez les calendriers et les contacts via les protocoles CalDAV et CardDAV.

Clients de bureau et mobiles

Les clients de synchronisation officiels pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android maintiennent les fichiers disponibles sur tous vos appareils.

Collabora Office intégration

Ajoutez Collabora Online pour activer l'édition basée sur navigateur de documents, de feuilles de calcul et de présentations sans quitter votre gestionnaire de fichiers.

Politiques de mot de passe granulaires

Imposer une longueur minimale, des exigences de classe de caractères et une liste de mots de passe interdits afin de respecter les normes de sécurité de l'organisation.

Pourquoi exécuter OpenCloud avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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