Papra est une plateforme open-source de gestion et d'archivage de documents conçue pour le stockage à long terme et la récupération facile de documents personnels et organisationnels — reçus, garanties, contrats et tout ce que vous devez conserver. Contrairement aux solutions DMS lourdes, Papra se concentre sur la simplicité : téléchargez des documents, étiquetez-les, recherchez-les et retrouvez-les des années plus tard.

L'auto-hébergement de Papra sur votre propre VPS place vos documents sous votre contrôle total, sans accès tiers, sans frais par document et sans limites de stockage au-delà de votre propre disque. La base de données SQLite intégrée signifie zéro dépendance d'infrastructure — juste un seul conteneur et un volume.