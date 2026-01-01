Déployez Papra en un clic
Plateforme de gestion de documents open source minimaliste pour archiver et récupérer vos fichiers importants.
Choisissez un pack VPS pour Papra
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Papra ?
Papra est une plateforme open-source de gestion et d'archivage de documents conçue pour le stockage à long terme et la récupération facile de documents personnels et organisationnels — reçus, garanties, contrats et tout ce que vous devez conserver. Contrairement aux solutions DMS lourdes, Papra se concentre sur la simplicité : téléchargez des documents, étiquetez-les, recherchez-les et retrouvez-les des années plus tard.
L'auto-hébergement de Papra sur votre propre VPS place vos documents sous votre contrôle total, sans accès tiers, sans frais par document et sans limites de stockage au-delà de votre propre disque. La base de données SQLite intégrée signifie zéro dépendance d'infrastructure — juste un seul conteneur et un volume.
Fonctionnalités clés de Papra
Recherche plein texte
Recherchez instantanément dans le contenu des documents, les balises et les métadonnées — y compris le texte extrait des images numérisées via l'OCR.
Règles d'étiquetage automatiques
Définir des règles pour étiqueter automatiquement les documents entrants en fonction de modèles de noms de fichiers ou de leur contenu, afin de maintenir votre archive organisée sans effort manuel.
Ingestion d'e-mails
Envoyez des documents directement dans votre boîte de réception Papra par e-mail, facilitant l'archivage de vos reçus et factures dès leur arrivée.
Organisations et partage
Créez plusieurs organisations et invitez des collaborateurs, afin que les familles ou les petites équipes puissent gérer des documents ensemble dans des espaces séparés.
API et webhooks
Intégrez Papra avec d'autres outils en utilisant l'API REST, la CLI, le SDK et les webhooks pour des flux de travail de documents automatisés.
Pourquoi exécuter Papra avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.