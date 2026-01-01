Déployez OpenPanel en un clic.
Analyse produit open source axée sur la confidentialité avec suivi des événements, entonnoirs utilisateurs, relecture de sessions et tableaux de bord en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour OpenPanel
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenPanel ?
OpenPanel est une plateforme d'analyse auto-hébergée conçue pour les équipes produit qui souhaitent des analyses aussi approfondies que celles de Mixpanel, sans les coûts des SaaS ni l'exposition des données à des tiers. Elle suit les événements personnalisés, crée des profils d'utilisateurs et fournit des tableaux de bord en temps réel couvrant les entonnoirs, les cohortes, les résultats de tests A/B et les relectures de sessions — le tout à partir d'une seule interface.
Le déploiement sur votre propre VPS place les données d'événements brutes entièrement sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais par événement, pas de limites d'échantillonnage et pas besoin d'acheminer les données utilisateur via des services externes. ClickHouse alimente le backend d'analyse, ainsi les tableaux de bord restent réactifs à mesure que le volume de vos événements augmente.
Fonctionnalités clés de OpenPanel
Tableaux de bord en temps réel
Visualisez instantanément les flux d'événements en direct et les métriques clés des produits, sans aucun décalage entre les actions des utilisateurs et les mises à jour du tableau de bord.
Analyse de l'entonnoir
Définir des entonnoirs de conversion multi-étapes pour identifier exactement où les utilisateurs abandonnent dans vos parcours produits.
Relecture de session
Enregistrer et rejouer les sessions utilisateur individuelles avec des contrôles de confidentialité intégrés pour masquer les champs de saisie sensibles.
Cohorte et rétention
Regroupez les utilisateurs par comportements ou attributs partagés et mesurez comment l'engagement évolue au fil des périodes.
Test A/B
Suivez les variantes d'expériences directement dans OpenPanel pour mesurer l'impact sur la conversion sans outils d'expérimentation externes.
Suivi sans cookies
Le suivi d'événements sans empreinte numérique et sans cookies assure la conformité de vos analyses au RGPD sans nécessiter de bannières de consentement aux cookies.
Pourquoi exécuter OpenPanel avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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