Déployez Plane en un clic.
Plateforme de gestion de projets open source pour le suivi des tickets, la gestion des sprints et les feuilles de route produit — une alternative auto-hébergée à Jira et Linear.
Choisissez un pack VPS pour Plane
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Plane ?
Plane est une puissante plateforme de gestion de projet open source qui sert d'alternative moderne à Jira, Linear, Monday.com et ClickUp. Les équipes suivent les problèmes, exécutent des cycles de sprint avec des graphiques d'avancement (burn-down charts), planifient des feuilles de route produit et collaborent en temps réel — le tout sans tarification par utilisateur ni données quittant votre infrastructure.
Le déploiement auto-hébergé inclut PostgreSQL, le cache Valkey, la file d'attente de messages RabbitMQ et le stockage d'objets MinIO pour une configuration entièrement autonome. Contrairement aux outils de projet SaaS qui facturent par siège, l'exécution de Plane sur votre VPS offre un nombre illimité d'utilisateurs et de projets à un coût d'infrastructure fixe avec une propriété complète des données.
Fonctionnalités clés de Plane
Suivi des problèmes
Créez et gérez des éléments de travail avec du texte enrichi, des pièces jointes, des sous-problèmes et des références inter-projets dans une vue centralisée.
Cycles de sprint
Menez des sprints agiles avec des graphiques d'avancement et le suivi de la dynamique d'équipe pour maintenir la cadence de développement dans les délais.
Feuilles de route des produits
Planifier et communiquer l'orientation produit avec des feuilles de route visuelles qui renvoient directement aux problèmes et aux modules permettant d'atteindre chaque jalon.
Collaboration en temps réel
Les mises à jour en direct garantissent que chaque membre de l'équipe voit le dernier statut du problème, les commentaires et les attributions sans actualisations manuelles.
Vues personnalisables
Créez des vues filtrées de tableau, de liste et de calendrier qui peuvent être enregistrées et partagées au sein de l'équipe pour une visibilité cohérente du projet.
Modules et Analyses
Regroupez les problèmes liés en modules pour les projets complexes, puis suivez les progrès grâce à des analyses intégrées et des visualisations de tendances.
Pourquoi exécuter Plane avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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