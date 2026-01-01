Déployez Browserless : installation en un clic.
Headless Chrome en tant que service avec une API REST et WebSocket pour le web scraping, la génération de PDF et les tests automatisés.
Choisissez un pack VPS pour Browserless
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Browserless ?
Browserless transforme Chrome sans interface graphique en un service accessible via le réseau, éliminant la complexité de la gestion des processus de navigateur, des fuites de mémoire et des conflits de dépendances au sein de vos propres applications. Les développeurs se connectent via une API REST ou un WebSocket en utilisant Puppeteer, Playwright ou Selenium — Browserless gère automatiquement le cycle de vie des sessions, le nettoyage des ressources et l'exécution concurrente.
L'auto-hébergement sur un VPS vous donne un contrôle total sur la configuration du navigateur, les agents utilisateurs et les paramètres de proxy, tout en éliminant les frais par requête facturés par les services d'automatisation de navigateur cloud. La logique de scraping sensible et les données extraites restent au sein de votre propre infrastructure, et vous pouvez ajuster les limites de concurrence pour correspondre aux ressources disponibles.
Fonctionnalités clés de Browserless
API REST et WebSocket
Contrôlez Chrome par programmation via HTTP ou WebSocket, compatible avec Puppeteer, Playwright et Selenium sans modifier votre code existant.
Génération de PDF et de captures d'écran
Convertissez n'importe quelle URL ou HTML en un PDF ou une capture d'écran au pixel près avec des options flexibles de fenêtre d'affichage, de taille de papier et de ciblage d'éléments.
Gestion des sessions concurrentes
Browserless met en file d'attente et gère plusieurs sessions de navigateur parallèles, nettoyant automatiquement les ressources afin que votre hôte ne manque jamais de mémoire.
Authentification par jeton
Un jeton API pré-généré restreint l'accès à votre service de navigateur, empêchant l'utilisation non autorisée de vos ressources de calcul.
Scraping JavaScript
Exécute l'intégralité du JavaScript côté client sur les pages cibles, permettant d'extraire des données des SPA et du contenu chargé dynamiquement que les scrapers statiques ne peuvent pas atteindre.
Pourquoi exécuter Browserless avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.