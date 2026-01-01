Déployez GeoNetwork en un clic.
Application de catalogue open source pour la gestion de métadonnées géospatiales, de jeux de données et de services de cartes interactives.
Choisissez un pack VPS pour GeoNetwork
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GeoNetwork ?
GeoNetwork est une application de catalogue open source, basée sur des standards, conçue pour gérer les ressources géoréférencées entre les organisations. Développée sous l'égide de la fondation OSGeo, elle offre l'édition de métadonnées, la recherche fédérée et une visionneuse de cartes intégrée qui fonctionnent avec ISO 19115/19139, Dublin Core et OGC API Records dès l'installation.
L'auto-hébergement de GeoNetwork vous permet de garder un contrôle total sur les jeux de données géospatiales sensibles, les identifiants de collecte et les politiques d'accès sur votre propre VPS. Ce modèle intègre PostGIS pour le stockage relationnel et Elasticsearch pour une recherche indexée rapide, de sorte que le catalogue est prêt pour la production dès son démarrage.
Fonctionnalités clés de GeoNetwork
Catalogue de métadonnées spatiales
Gérer les enregistrements conformes aux normes ISO 19115/19139, Dublin Core et INSPIRE, avec validation intégrée et édition par modèle.
Collecte fédérée
Extraire les métadonnées de CSW, OAI-PMH, WMS, WFS et d'autres nœuds GeoNetwork de manière planifiée pour construire une couche de découverte unique.
Recherche Elasticsearch
Recherche spatiale à facettes et en texte intégral, propulsée par un backend Elasticsearch intégré pour des résultats en moins d'une seconde sur des millions d'enregistrements.
Visionneuse de carte intégrée
Prévisualisez les couches WMS, WMTS et WFS directement depuis un enregistrement à l'aide du client cartographique intégré basé sur OpenLayers.
OGC API Enregistrements
Mettre à disposition le contenu du catalogue via CSW 2.0.2 et la norme moderne OGC API Records pour les intégrations de géoportails en aval.
Backend PostGIS
Livré avec une base de données PostGIS afin que les géométries spatiales, les liens et les règles d'accès persistent dans un moteur SIG open source éprouvé.
Pourquoi exécuter GeoNetwork avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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