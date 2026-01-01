GeoNetwork est une application de catalogue open source, basée sur des standards, conçue pour gérer les ressources géoréférencées entre les organisations. Développée sous l'égide de la fondation OSGeo, elle offre l'édition de métadonnées, la recherche fédérée et une visionneuse de cartes intégrée qui fonctionnent avec ISO 19115/19139, Dublin Core et OGC API Records dès l'installation.

L'auto-hébergement de GeoNetwork vous permet de garder un contrôle total sur les jeux de données géospatiales sensibles, les identifiants de collecte et les politiques d'accès sur votre propre VPS. Ce modèle intègre PostGIS pour le stockage relationnel et Elasticsearch pour une recherche indexée rapide, de sorte que le catalogue est prêt pour la production dès son démarrage.