Déployez Canarytokens en un clic d'installation.
Système de jetons honeypot open source qui vous alerte silencieusement lorsque quelqu'un accède à vos données, fichiers ou identifiants.
Choisissez un pack VPS pour Canarytokens
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Canarytokens ?
Canarytokens est un système honeypot open-source qui vous permet de créer des pièges invisibles à travers votre infrastructure. Générez des jetons de suivi sous forme d'URL, de noms DNS, de documents, d'adresses e-mail, de configurations WireGuard, et plus encore — puis intégrez-les dans des fichiers sensibles, des systèmes ou des configurations réseau. Dès qu'un attaquant ou un utilisateur non autorisé interagit avec un jeton, vous recevez une alerte instantanée avec les détails concernant l'accès.
Contrairement à la détection d'intrusion traditionnelle, Canarytokens ne nécessite aucun agent, aucune surveillance des journaux et aucune configuration complexe. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données d'alerte et vous permet de générer un nombre illimité de jetons sans limites d'abonnement.
Fonctionnalités clés de Canarytokens
Alertes instantanées de violation
Recevez des notifications immédiates dès qu'un jeton est déclenché, vous donnant un avertissement précoce d'accès non autorisé ou d'exfiltration de données.
Des dizaines de types de jetons
Créez des honeypots sous forme d'URL, d'entrées DNS, de documents Word, de PDF, de clés AWS, d'adresses e-mail, de configurations WireGuard et bien plus encore pour couvrir chaque surface d'attaque.
Détection sans agent
Les jetons fonctionnent sans installer de logiciel sur les systèmes surveillés — il suffit de placer le jeton et d'attendre l'alerte.
Contrôle auto-hébergé
Exécutez votre propre serveur Canarytokens pour maintenir la confidentialité de toutes les données d'incident, générer des jetons illimités et personnaliser les alertes selon vos besoins.
Historique détaillé des incidents
Chaque jeton déclenché capture les adresses IP, les agents utilisateurs, les horodatages et les données de géolocalisation à des fins d'enquête judiciaire.
Pourquoi exécuter Canarytokens avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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