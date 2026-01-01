Déployez Spliit en un clic.
Application gratuite et open source de partage de dépenses pour les groupes — suivez les dépenses communes et réglez les comptes sans abonnement.
Choisissez un pack VPS pour Spliit
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Spliit ?
Spliit est une alternative auto-hébergée à Splitwise qui permet à des groupes d'amis, de colocataires ou de voyageurs de suivre les dépenses partagées et de calculer qui doit quoi. Créez un groupe, ajoutez les dépenses au fur et à mesure, et Spliit calcule automatiquement les soldes — aucun compte n'est requis pour les participants, il suffit de partager un lien.
L'auto-hébergement de Spliit signifie que vos données financières — qui a dépensé quoi, avec qui et pour quoi — ne sont jamais envoyées à un serveur tiers et ne servent pas à la publicité. Il n'y a pas de niveaux d'abonnement, pas de fonctionnalités premium verrouillées, et pas de préoccupations concernant la portabilité des données : votre instance, vos données, votre contrôle.
Fonctionnalités clés de Spliit
Aucun compte requis
Partagez un lien de groupe et tout le monde peut ajouter ou consulter les dépenses immédiatement — aucune inscription ou vérification d'e-mail n'est nécessaire pour les participants.
Calcul automatique du solde
Spliit calcule qui doit à qui après chaque dépense, en minimisant le nombre de transactions nécessaires pour régler les comptes d'un groupe.
Scan de reçus
Photographiez un reçu et Spliit extrait le montant automatiquement, accélérant la saisie des dépenses sans saisie manuelle.
Répartition inégale des dépenses
Divisez les coûts par montants exacts, pourcentages ou parts — et non pas seulement à parts égales — pour les situations où une personne utilise plus que les autres.
Catégories de dépenses et recherche
Étiquetez les dépenses par catégorie et filtrez l'historique pour trouver rapidement n'importe quelle transaction au sein de groupes persistants.
Pourquoi exécuter Spliit avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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