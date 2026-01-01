Déployez dashdot en un clic.
Tableau de bord de serveur minimaliste affichant les statistiques en temps réel du CPU, de la RAM, du stockage et du réseau avec un design glassmorphique moderne.
Choisissez un pack VPS pour dashdot
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec dashdot ?
dashdot est un tableau de bord de serveur léger et open source conçu pour les auto-hébergeurs qui souhaitent une belle vue d'ensemble des données vitales de leur VPS. Contrairement aux piles de surveillance complètes qui nécessitent des bases de données, des agents et une configuration complexe, dashdot fonctionne comme un conteneur unique — déployez-le et votre charge CPU, l'utilisation de la RAM, la capacité de stockage et le débit réseau apparaissent instantanément sans aucune configuration.
L'interface glassmorphique est conçue pour être épinglée dans un onglet de navigateur ou affichée sur un écran mural. Parce qu'il lit les métriques système directement depuis l'hôte, tout reste sur votre propre infrastructure — aucune télémétrie externe, aucun compte requis, aucune donnée ne quitte votre serveur.
Fonctionnalités clés de dashdot
Métriques système en temps réel
La charge CPU en direct, l'utilisation de la RAM, la capacité de stockage et le débit réseau s'actualisent en permanence, ce qui vous permet de visualiser l'état actuel de votre serveur en un coup d'œil.
Déploiement zéro configuration
Aucune base de données, aucun agent, aucun assistant de configuration — un conteneur démarre et les statistiques de votre serveur apparaissent immédiatement sans aucune configuration manuelle.
Surveillance de la température du CPU
Les capteurs de température matériels sont lus directement depuis l'hôte, vous avertissant à l'avance des problèmes thermiques avant qu'ils n'affectent les performances.
Design glassmorphique
L'interface utilisateur en verre dépoli est conçue pour être épinglée dans un onglet de navigateur ou affichée sur un moniteur dédié comme un tableau de bord d'état de serveur en direct.
Empreinte légère
dashdot utilise très peu de CPU et de RAM, de sorte que la surcharge de surveillance n'affecte pas de manière significative les ressources qu'il mesure.
Pourquoi exécuter dashdot avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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