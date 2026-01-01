dashdot est un tableau de bord de serveur léger et open source conçu pour les auto-hébergeurs qui souhaitent une belle vue d'ensemble des données vitales de leur VPS. Contrairement aux piles de surveillance complètes qui nécessitent des bases de données, des agents et une configuration complexe, dashdot fonctionne comme un conteneur unique — déployez-le et votre charge CPU, l'utilisation de la RAM, la capacité de stockage et le débit réseau apparaissent instantanément sans aucune configuration.

L'interface glassmorphique est conçue pour être épinglée dans un onglet de navigateur ou affichée sur un écran mural. Parce qu'il lit les métriques système directement depuis l'hôte, tout reste sur votre propre infrastructure — aucune télémétrie externe, aucun compte requis, aucune donnée ne quitte votre serveur.