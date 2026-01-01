Déployez TeslaMate en un clic.
Enregistreur de données auto-hébergé pour votre Tesla qui enregistre chaque trajet, chaque recharge et chaque statistique de voyage avec de magnifiques tableaux de bord Grafana.
Choisissez un pack VPS pour TeslaMate
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec TeslaMate ?
TeslaMate est un enregistreur de données open-source pour les propriétaires de Tesla qui se connecte à l'API Tesla, interroge en continu la télémétrie de votre voiture et stocke chaque trajet, charge, mise à jour logicielle et événement d'inactivité dans une base de données PostgreSQL. Conçu autour d'une application web Phoenix épurée et d'une instance Grafana dédiée avec deux douzaines de tableaux de bord pré-configurés, il vous offre un aperçu historique de l'efficacité, de la dégradation de la batterie, des coûts de recharge et des habitudes de conduite que l'application Tesla ne révèle pas.
L'auto-hébergement de TeslaMate sur votre VPS préserve la confidentialité de chaque kilomètre de données de conduite — aucun service d'analyse tiers n'ingère vos lieux de trajet, votre historique de recharge ou vos habitudes de réveil. Les éléments PostgreSQL, Grafana et le broker MQTT inclus fonctionnent entièrement sur votre VPS, et vous vous connectez à TeslaMate une seule fois avec votre compte Tesla pour commencer à collecter des données.
Fonctionnalités clés de TeslaMate
Enregistrement des trajets et des recharges
Le sondage continu capture chaque trajet, session de recharge, mise à jour logicielle et événement de stationnement avec des horodatages de début et de fin précis et des emplacements.
Tableaux de bord Grafana préconçus
Vingt-quatre tableaux de bord visualisent l'efficacité, l'autonomie, les coûts de recharge, l'usure des pneus et la dégradation de la batterie prêts à l'emploi — aucune configuration Grafana n'est requise.
Déplacement et résolution d'adresse
Le géocodage inversé transforme les coordonnées GPS brutes en adresses nommées afin que l'historique des trajets vous montre les noms de lieux réels, et non des coordonnées.
Suivi de la santé de la batterie
Les graphiques de dégradation de la batterie à long terme et la perte de capacité projetée vous aident à prendre des décisions éclairées concernant le remplacement ou les réclamations au titre de la garantie.
Rapports des coûts de facturation
Configurer les tarifs par emplacement pour calculer les coûts de recharge exacts par session, les estimations de facture mensuelle et les économies par rapport à l'essence.
Intégration MQTT
L'état en direct de la voiture publié via MQTT s'intègre à Home Assistant, openHAB, ou toute plateforme domotique qui utilise MQTT.
Pourquoi exécuter TeslaMate avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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