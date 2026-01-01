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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Moodle ?

Moodle est le système de gestion de l'apprentissage open source le plus populaire au monde, utilisé par 489 millions d'utilisateurs sur plus de 152 000 sites dans 236 pays. Il offre tout ce dont les éducateurs et les équipes de formation ont besoin : création de cours, quiz et évaluations, évaluations par les pairs, forums de discussion, gestion des notes et accès mobile — le tout sur une seule plateforme auto-hébergée. Avec une conformité d'accessibilité WCAG 2.1 AA et plus de 2 000 plugins, Moodle s'adapte à tout environnement d'apprentissage, des écoles primaires et secondaires aux services de formation en entreprise.

L'auto-hébergement de Moodle sur votre VPS élimine les frais de licence par utilisateur et vous donne la pleine propriété du contenu des cours et des données des apprenants. Vous pouvez installer des plugins personnalisés, appliquer des thèmes de marque et vous intégrer aux systèmes d'authentification existants sans les restrictions imposées par les fournisseurs de LMS hébergés.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Moodle

Créateur de cours

Organisation de cours par glisser-déposer avec prise en charge des vidéos, des paquets SCORM, des quiz, des devoirs et des activités interactives dans un éditeur unifié.

Outils d'évaluation

Les quiz, les évaluations par les pairs, la notation basée sur des rubriques et les retours automatisés offrent aux instructeurs des moyens flexibles d'évaluer et de suivre les progrès des apprenants.

Fonctionnalités de collaboration

Les forums de discussion, les salons de discussion, les wikis et l'intégration de la vidéoconférence facilitent l'apprentissage actif et l'interaction de groupe à toute échelle.

Analyses et Rapports

Les rapports personnalisables suivent l'achèvement des cours, les scores des quiz et les métriques d'engagement afin que les instructeurs puissent identifier rapidement les apprenants en difficulté.

Écosystème de plugins

Plus de 2 000 plugins étendent Moodle avec la gamification, des intégrations tierces, des types d'activités personnalisés et des formats d'évaluation spécialisés.

Pourquoi exécuter Moodle avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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