Déployer openrouteservice en un clic.
Moteur de routage auto-hébergé basé sur les données OpenStreetMap avec des API de directions, d'isochrones et de matrices pour les voitures, les vélos et les piétons.
Choisissez un pack VPS pour openrouteservice
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec openrouteservice ?
openrouteservice est un moteur de routage open source développé par HeiGIT qui transforme les données OpenStreetMap en itinéraires prêts pour la production, en matrices temps-distance et en polygones d'accessibilité isochrones. Contrairement aux API de cartographie commerciales, il offre aux développeurs un backend de routage gratuit et entièrement transparent avec des profils adaptés aux voitures, aux poids lourds, aux vélos, aux piétons et aux fauteuils roulants.
L'auto-hébergement d'openrouteservice sur votre propre VPS supprime la tarification par requête, les limites de débit et le partage de données tiers. Vous contrôlez les régions et les profils chargés, vous gardez les coordonnées des clients privées, et vous pouvez étendre le moteur avec des extraits OSM personnalisés, des restrictions et des données d'élévation adaptés à votre application.
Fonctionnalités clés de openrouteservice
Directions API
Calculer des itinéraires de point à point et multi-arrêts avec des instructions détaillées, la géométrie et les données d'élévation pour plusieurs profils de transport.
Atteignabilité isochrone
Générer des polygones basés sur le temps ou la distance, montrant précisément jusqu'où un utilisateur peut se déplacer depuis n'importe quelle origine dans un budget donné.
Calculs matriciels
Calculer les temps de trajet et les distances de nombreux à nombreux en une seule requête, idéal pour la logistique, la répartition et l'optimisation des zones de livraison.
Multiples profils de transport
Fourni avec des profils optimisés pour les voitures, les poids lourds, les vélos, les piétons et les fauteuils roulants, chacun respectant les règles et restrictions d'accès d'OSM.
Propulsé par OpenStreetMap
Chargez n'importe quel extrait OSM PBF de Geofabrik ou de votre propre source afin de proposer un routage entièrement autonome pour les régions dont vous avez réellement besoin.
OpenAPI et Swagger UI
Une API REST conforme aux normes, avec une documentation Swagger intégrée, facilite l'intégration du routage dans les applications web, mobiles et backend.
Pourquoi exécuter openrouteservice avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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