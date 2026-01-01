Déployez Flowise en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer des flux d'orchestration LLM et des agents IA avec une interface visuelle par glisser-déposer.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Flowise ?
Flowise est une plateforme low-code open-source qui rend la création d'applications IA sophistiquées accessible aux développeurs et aux équipes sans codage complexe. Son interface visuelle par glisser-déposer vous permet de connecter des modèles de langage, des bases de données vectorielles, des systèmes de mémoire et des outils externes pour créer des flux de travail cohérents. Flowise prend en charge les modèles OpenAI, Anthropic, Google et open-source, ce qui le rend flexible pour divers cas d'utilisation de l'IA, des chatbots aux applications RAG et aux agents autonomes.
L'auto-hébergement de Flowise sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos flux de travail IA, de vos données de conversation et de vos bases de connaissances intégrées. Vous pouvez vous connecter à des bases de données internes et à des API que les plateformes cloud ne peuvent pas atteindre, et configurer des ressources spécifiquement pour vos charges de travail LLM sans tarification par appel d'API ni préoccupations concernant la confidentialité des données.
Fonctionnalités clés de Flowise
Créateur de flux visuel
Interface glisser-déposer pour assembler des pipelines d'IA complexes à partir de nœuds pré-construits sans écrire de code d'orchestration.
Support RAG
Capacités intégrées de Génération Augmentée par Récupération avec intégration de base de données vectorielle pour la création d'applications d'IA ancrées dans la connaissance.
Prise en charge multi-LLM
Connectez-vous aux modèles OpenAI, Anthropic, Google, Cohere et open source locaux à partir d'une seule interface unifiée.
Agent Frameworks
Créer des agents IA autonomes qui utilisent des outils, raisonnent à travers des tâches en plusieurs étapes et maintiennent une mémoire conversationnelle entre les sessions.
Intégration API
Exposez n'importe quel flux en tant que point de terminaison API pour intégrer des capacités d'IA directement dans vos applications et flux de travail existants.
Pourquoi exécuter Flowise avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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