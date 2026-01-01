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Plateforme low-code open source pour créer des flux d'orchestration LLM et des agents IA avec une interface visuelle par glisser-déposer.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Flowise ?

Flowise est une plateforme low-code open-source qui rend la création d'applications IA sophistiquées accessible aux développeurs et aux équipes sans codage complexe. Son interface visuelle par glisser-déposer vous permet de connecter des modèles de langage, des bases de données vectorielles, des systèmes de mémoire et des outils externes pour créer des flux de travail cohérents. Flowise prend en charge les modèles OpenAI, Anthropic, Google et open-source, ce qui le rend flexible pour divers cas d'utilisation de l'IA, des chatbots aux applications RAG et aux agents autonomes.

L'auto-hébergement de Flowise sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos flux de travail IA, de vos données de conversation et de vos bases de connaissances intégrées. Vous pouvez vous connecter à des bases de données internes et à des API que les plateformes cloud ne peuvent pas atteindre, et configurer des ressources spécifiquement pour vos charges de travail LLM sans tarification par appel d'API ni préoccupations concernant la confidentialité des données.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Flowise

Créateur de flux visuel

Interface glisser-déposer pour assembler des pipelines d'IA complexes à partir de nœuds pré-construits sans écrire de code d'orchestration.

Support RAG

Capacités intégrées de Génération Augmentée par Récupération avec intégration de base de données vectorielle pour la création d'applications d'IA ancrées dans la connaissance.

Prise en charge multi-LLM

Connectez-vous aux modèles OpenAI, Anthropic, Google, Cohere et open source locaux à partir d'une seule interface unifiée.

Agent Frameworks

Créer des agents IA autonomes qui utilisent des outils, raisonnent à travers des tâches en plusieurs étapes et maintiennent une mémoire conversationnelle entre les sessions.

Intégration API

Exposez n'importe quel flux en tant que point de terminaison API pour intégrer des capacités d'IA directement dans vos applications et flux de travail existants.

Pourquoi exécuter Flowise avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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