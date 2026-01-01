Déployez SuperTokens en un clic.
Backend d'authentification open source avec gestion de session, connexion sans mot de passe, OAuth social et authentification multifacteur — une alternative auto-hébergée à Auth0 et Firebase Auth.
Choisissez un pack VPS pour SuperTokens
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SuperTokens ?
SuperTokens est une alternative open-source aux services d'authentification propriétaires comme Auth0 et Firebase Auth. Il fournit une API Core backend avec laquelle vos applications s'intègrent en utilisant des SDK officiels pour React, Node.js, Python, Go et les plateformes mobiles. SuperTokens gère la connexion par e-mail/mot de passe, les flux sans mot de passe, l'OAuth social, l'authentification multi-facteurs, la gestion avancée des sessions avec rafraîchissement automatique des jetons, et la protection contre les attaques d'authentification courantes — le tout via une API bien documentée.
L'auto-hébergement de SuperTokens signifie que les identifiants utilisateur et les données de session restent dans votre base de données PostgreSQL sous votre contrôle total, sans tarification par utilisateur qui augmente avec la croissance de votre application. Ce modèle déploie SuperTokens Core avec PostgreSQL, prêt pour une utilisation en production.
Fonctionnalités clés de SuperTokens
Plusieurs méthodes d'authentification
Prend en charge l'e-mail/mot de passe, les liens magiques sans mot de passe et les fournisseurs OAuth sociaux prêts à l'emploi — intégrez les flux que vos utilisateurs attendent sans code personnalisé.
Gestion de session avancée
Gère de manière sécurisée la rotation des jetons, le rafraîchissement automatique et la révocation des sessions, protégeant les utilisateurs contre le détournement de session et les attaques par fixation de session.
Composants UI préconçus
Composants React, Vue et Angular prêts à l'emploi pour la connexion, l'inscription et la réinitialisation de mot de passe qui correspondent à votre marque sans avoir à créer des interfaces utilisateur d'authentification à partir de zéro.
Authentification multifacteur
Ajoutez le TOTP ou l'authentification multifacteur par e-mail à tout flux d'authentification sans services tiers ni frais supplémentaires par utilisateur.
Rôles et permissions
Attribuez des rôles aux utilisateurs et appliquez des vérifications d'autorisations dans votre application en utilisant l'API de gestion des utilisateurs et des rôles intégrée de SuperTokens.
Pourquoi exécuter SuperTokens avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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