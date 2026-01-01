Déployer pgBackWeb en un clic.
Interface web open-source pour la planification et la surveillance des sauvegardes PostgreSQL sur plusieurs bases de données et destinations de stockage.
Choisissez un pack VPS pour pgBackWeb
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec pgBackWeb ?
pgBackWeb est un gestionnaire de sauvegardes PostgreSQL open source doté d'une interface web pour la planification, l'exécution et la surveillance des tâches de sauvegarde sur plusieurs bases de données et destinations de stockage. Contrairement aux outils en ligne de commande qui nécessitent des connaissances en script shell, pgBackWeb vous permet de configurer les planifications, les politiques de rétention et les destinations de stockage entièrement via un navigateur.
L'auto-hébergement de pgBackWeb sur votre propre VPS maintient votre configuration de sauvegarde et vos identifiants de base de données sous votre contrôle total. Tous les identifiants stockés sont chiffrés à l'aide d'une clé que vous fournissez, et les sauvegardes sont stockées dans un espace que vous possédez — qu'il s'agisse d'un disque local ou d'un stockage objet compatible S3 que vous configurez.
Fonctionnalités clés de pgBackWeb
Prise en charge multi-bases de données
Connectez et planifiez des sauvegardes pour plusieurs bases de données PostgreSQL à partir d'un tableau de bord unique, sans fichiers de configuration distincts par base de données.
Stockage compatible S3
Envoyez les archives de sauvegarde vers AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, ou tout point de terminaison compatible S3 en plus du stockage local.
Tâches de sauvegarde programmées
Définir des plannings de sauvegarde récurrents avec des politiques de rétention configurables pour supprimer automatiquement les anciennes archives et contrôler les coûts de stockage.
Identifiants chiffrés
Tous les mots de passe de base de données et les clés d'accès au stockage sont chiffrés au repos à l'aide d'une clé privée que vous contrôlez — jamais stockés en texte clair.
Suivi de l'historique des sauvegardes
Chaque exécution de sauvegarde est consignée avec le statut, la durée et la taille du fichier afin que vous sachiez immédiatement quand une tâche échoue.
Pourquoi exécuter pgBackWeb avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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