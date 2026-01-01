ShipShipShip est une application open source de journal des modifications et de feuille de route qui aide les équipes produit à partager les mises à jour et à recueillir les commentaires de la communauté en un seul endroit. Développée avec SvelteKit et Go, elle associe un journal des modifications public soigné à un tableau d'administration de style kanban où chaque version, correction et idée à venir est présentée à côté des votes et des réactions qu'elle a reçus.

L'auto-hébergement de ShipShipShip sur votre VPS maintient les listes d'abonnés, les identifiants SMTP et les données de commentaires sous votre contrôle, élimine la tarification par siège des alternatives hébergées et vous permet de personnaliser la page publique grâce à des thèmes installables qui correspondent à votre produit.