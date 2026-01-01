Déployez ShipShipShip avec l'installation en un clic.
Plateforme légère et auto-hébergée de journal des modifications et de feuille de route, avec vote communautaire, réactions emoji et automatisation des newsletters.
Choisissez un pack VPS pour ShipShipShip
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ShipShipShip ?
ShipShipShip est une application open source de journal des modifications et de feuille de route qui aide les équipes produit à partager les mises à jour et à recueillir les commentaires de la communauté en un seul endroit. Développée avec SvelteKit et Go, elle associe un journal des modifications public soigné à un tableau d'administration de style kanban où chaque version, correction et idée à venir est présentée à côté des votes et des réactions qu'elle a reçus.
L'auto-hébergement de ShipShipShip sur votre VPS maintient les listes d'abonnés, les identifiants SMTP et les données de commentaires sous votre contrôle, élimine la tarification par siège des alternatives hébergées et vous permet de personnaliser la page publique grâce à des thèmes installables qui correspondent à votre produit.
Fonctionnalités clés de ShipShipShip
Vote communautaire
Les visiteurs votent sur les fonctionnalités proposées afin que l'équipe puisse prioriser la feuille de route en fonction de la demande réelle au lieu des suppositions internes.
Réactions emoji
Huit types de réactions permettent aux lecteurs de réagir à chaque entrée, donnant un signal léger sans les obliger à passer par un processus d'inscription.
Feuille de route Kanban
Un tableau glisser-déposer avec des statuts personnalisables permet à toute l'équipe de visualiser chaque élément proposé, en cours et livré.
Automatisation de la lettre d'information
Les newsletters alimentées par SMTP se déclenchent automatiquement lorsqu'une entrée change de statut, afin que les abonnés soient informés des nouvelles versions sans envois manuels.
Thèmes installables
Le système de thème piloté par manifeste sépare le panneau d'administration du journal des modifications public afin que vous puissiez faire correspondre exactement l'image de marque de votre produit.
API RESTful
L'API REST complète pour les événements, les réactions, les votes et les abonnés à la newsletter facilite l'intégration avec les outils de CI/CD ou de marketing.
Pourquoi exécuter ShipShipShip avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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