Colanode est un espace de travail collaboratif tout-en-un open source basé sur une architecture local-first. Il combine le chat d'équipe en temps réel, des pages de texte enrichi et des wikis, des bases de données personnalisables avec des vues tableau, kanban et calendrier, et la gestion de fichiers — couvrant le même périmètre que Slack et Notion dans un seul outil que vous contrôlez entièrement.

Chaque modification est d'abord enregistrée dans une base de données SQLite locale et synchronisée avec le serveur en arrière-plan, ainsi l'application reste réactive sur des connexions instables et continue de fonctionner hors ligne. Les modifications concurrentes sur les pages et les enregistrements de base de données sont fusionnées avec des CRDTs alimentés par Yjs, éliminant les conflits lorsque les coéquipiers éditent en même temps. L'auto-hébergement conserve chaque message, document et fichier sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur.