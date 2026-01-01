Déployez Colanode en un clic.
Alternative open-source axée sur le local à Slack et Notion, combinant le chat, les pages et les bases de données dans un seul espace de travail.
Choisissez un pack VPS pour Colanode
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Colanode ?
Colanode est un espace de travail collaboratif tout-en-un open source basé sur une architecture local-first. Il combine le chat d'équipe en temps réel, des pages de texte enrichi et des wikis, des bases de données personnalisables avec des vues tableau, kanban et calendrier, et la gestion de fichiers — couvrant le même périmètre que Slack et Notion dans un seul outil que vous contrôlez entièrement.
Chaque modification est d'abord enregistrée dans une base de données SQLite locale et synchronisée avec le serveur en arrière-plan, ainsi l'application reste réactive sur des connexions instables et continue de fonctionner hors ligne. Les modifications concurrentes sur les pages et les enregistrements de base de données sont fusionnées avec des CRDTs alimentés par Yjs, éliminant les conflits lorsque les coéquipiers éditent en même temps. L'auto-hébergement conserve chaque message, document et fichier sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur.
Fonctionnalités clés de Colanode
Synchronisation en local d'abord
Les modifications sont d'abord enregistrées dans une base de données SQLite locale et synchronisées en arrière-plan, afin que l'application reste rapide hors ligne et se rétablisse automatiquement lorsque le serveur se reconnecte.
Discussion d'équipe en temps réel
Les canaux persistants et les messages directs permettent de garder les conversations d'équipe organisées, aux côtés de vos documents et des données de projet, dans le même espace de travail.
Pages de texte enrichi
Un éditeur basé sur des blocs pour les documents, les wikis et les notes — similaire à Notion — avec des éléments intégrés, des blocs de code et des hiérarchies de pages imbriquées pour une connaissance structurée.
Bases de données personnalisées
Structurez les informations avec des champs personnalisés et basculez entre les vues tableau, kanban et calendrier, éliminant le besoin d'un outil de suivi de projet ou d'une feuille de calcul séparés.
Modification sans conflit
Les CRDTs alimentés par Yjs permettent à plusieurs personnes de modifier la même page ou le même enregistrement simultanément sans écraser les modifications ni nécessiter de résolution manuelle des conflits.
Pourquoi exécuter Colanode avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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