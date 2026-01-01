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Alternative open-source axée sur le local à Slack et Notion, combinant le chat, les pages et les bases de données dans un seul espace de travail.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Colanode ?

Colanode est un espace de travail collaboratif tout-en-un open source basé sur une architecture local-first. Il combine le chat d'équipe en temps réel, des pages de texte enrichi et des wikis, des bases de données personnalisables avec des vues tableau, kanban et calendrier, et la gestion de fichiers — couvrant le même périmètre que Slack et Notion dans un seul outil que vous contrôlez entièrement.

Chaque modification est d'abord enregistrée dans une base de données SQLite locale et synchronisée avec le serveur en arrière-plan, ainsi l'application reste réactive sur des connexions instables et continue de fonctionner hors ligne. Les modifications concurrentes sur les pages et les enregistrements de base de données sont fusionnées avec des CRDTs alimentés par Yjs, éliminant les conflits lorsque les coéquipiers éditent en même temps. L'auto-hébergement conserve chaque message, document et fichier sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Colanode

Synchronisation en local d'abord

Les modifications sont d'abord enregistrées dans une base de données SQLite locale et synchronisées en arrière-plan, afin que l'application reste rapide hors ligne et se rétablisse automatiquement lorsque le serveur se reconnecte.

Discussion d'équipe en temps réel

Les canaux persistants et les messages directs permettent de garder les conversations d'équipe organisées, aux côtés de vos documents et des données de projet, dans le même espace de travail.

Pages de texte enrichi

Un éditeur basé sur des blocs pour les documents, les wikis et les notes — similaire à Notion — avec des éléments intégrés, des blocs de code et des hiérarchies de pages imbriquées pour une connaissance structurée.

Bases de données personnalisées

Structurez les informations avec des champs personnalisés et basculez entre les vues tableau, kanban et calendrier, éliminant le besoin d'un outil de suivi de projet ou d'une feuille de calcul séparés.

Modification sans conflit

Les CRDTs alimentés par Yjs permettent à plusieurs personnes de modifier la même page ou le même enregistrement simultanément sans écraser les modifications ni nécessiter de résolution manuelle des conflits.

Pourquoi exécuter Colanode avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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