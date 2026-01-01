Percona Monitoring and Management (PMM) est une plateforme open source gratuite, conçue spécifiquement pour l'observabilité des bases de données. Elle collecte les métriques, les analyses de requêtes et les données de performance de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB et ProxySQL, puis présente toutes ces informations dans des tableaux de bord Grafana préconfigurés avec une exploration approfondie par requête. PMM intègre un moteur d'analyse de requêtes (QAN) qui identifie les requêtes lentes, explique les plans d'exécution et suit les empreintes de requêtes au fil du temps — offrant aux administrateurs de bases de données la visibilité dont ils ont besoin pour optimiser les performances sans outils tiers.

L'auto-hébergement de PMM sur votre VPS maintient les identifiants de bases de données sensibles et les données de requêtes entièrement au sein de votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par hôte, pas de frais de sortie de cloud et pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur — juste un contrôle total sur les périodes de rétention, les seuils d'alerte et la personnalisation des tableaux de bord.