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8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec KeeWeb ?

KeeWeb est un gestionnaire de mots de passe gratuit et open-source qui fonctionne entièrement dans le navigateur et est entièrement compatible avec le format KeePass (.kdbx). Il vous permet d'ouvrir et de gérer vos coffres-forts KeePass existants directement depuis votre navigateur, sans aucun plugin ni client natif — votre coffre-fort reste sous votre contrôle sur votre propre stockage.

L'auto-hébergement de KeeWeb sur votre VPS signifie que vous pouvez accéder à vos mots de passe depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur, tout en gardant l'application elle-même privée et indépendante des services cloud tiers. Les fichiers de coffre-fort ne sont jamais envoyés à un serveur ; ils sont ouverts et déchiffrés côté client dans votre navigateur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de KeeWeb

Compatibilité KeePass

Ouvrir et modifier n'importe quel fichier .kdbx créé par KeePass, KeePassXC ou toute autre application compatible avec KeePass, sans conversion.

Sécurité côté client

Le déchiffrement de votre coffre-fort a lieu dans votre navigateur — votre mot de passe maître et le contenu de votre coffre-fort ne quittent jamais votre appareil ni ne touchent le serveur.

Multiples backends de stockage

Charger des coffres-forts depuis des fichiers locaux, Dropbox, Google Drive, OneDrive, ou tout stockage distant compatible WebDAV.

Support de module d'extension

Étendez KeeWeb avec des plugins communautaires pour les thèmes, les champs personnalisés, la génération d'OTP et des intégrations supplémentaires.

Accès multiplateforme

Accédez à vos mots de passe depuis n'importe quel appareil avec un navigateur moderne — aucune installation native n'est requise sur les ordinateurs de bureau ou les appareils mobiles.

Pourquoi exécuter KeeWeb avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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