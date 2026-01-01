Déployer KeeWeb en un clic.
Gestionnaire de mots de passe open source, en ligne, entièrement compatible avec les bases de données KeePass.
Choisissez un pack VPS pour KeeWeb
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec KeeWeb ?
KeeWeb est un gestionnaire de mots de passe gratuit et open-source qui fonctionne entièrement dans le navigateur et est entièrement compatible avec le format KeePass (.kdbx). Il vous permet d'ouvrir et de gérer vos coffres-forts KeePass existants directement depuis votre navigateur, sans aucun plugin ni client natif — votre coffre-fort reste sous votre contrôle sur votre propre stockage.
L'auto-hébergement de KeeWeb sur votre VPS signifie que vous pouvez accéder à vos mots de passe depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur, tout en gardant l'application elle-même privée et indépendante des services cloud tiers. Les fichiers de coffre-fort ne sont jamais envoyés à un serveur ; ils sont ouverts et déchiffrés côté client dans votre navigateur.
Fonctionnalités clés de KeeWeb
Compatibilité KeePass
Ouvrir et modifier n'importe quel fichier .kdbx créé par KeePass, KeePassXC ou toute autre application compatible avec KeePass, sans conversion.
Sécurité côté client
Le déchiffrement de votre coffre-fort a lieu dans votre navigateur — votre mot de passe maître et le contenu de votre coffre-fort ne quittent jamais votre appareil ni ne touchent le serveur.
Multiples backends de stockage
Charger des coffres-forts depuis des fichiers locaux, Dropbox, Google Drive, OneDrive, ou tout stockage distant compatible WebDAV.
Support de module d'extension
Étendez KeeWeb avec des plugins communautaires pour les thèmes, les champs personnalisés, la génération d'OTP et des intégrations supplémentaires.
Accès multiplateforme
Accédez à vos mots de passe depuis n'importe quel appareil avec un navigateur moderne — aucune installation native n'est requise sur les ordinateurs de bureau ou les appareils mobiles.
Pourquoi exécuter KeeWeb avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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