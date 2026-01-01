KeeWeb est un gestionnaire de mots de passe gratuit et open-source qui fonctionne entièrement dans le navigateur et est entièrement compatible avec le format KeePass (.kdbx). Il vous permet d'ouvrir et de gérer vos coffres-forts KeePass existants directement depuis votre navigateur, sans aucun plugin ni client natif — votre coffre-fort reste sous votre contrôle sur votre propre stockage.

L'auto-hébergement de KeeWeb sur votre VPS signifie que vous pouvez accéder à vos mots de passe depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur, tout en gardant l'application elle-même privée et indépendante des services cloud tiers. Les fichiers de coffre-fort ne sont jamais envoyés à un serveur ; ils sont ouverts et déchiffrés côté client dans votre navigateur.