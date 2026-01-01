pgAdmin est la plateforme d'administration et de développement open source la plus populaire et la plus riche en fonctionnalités pour PostgreSQL, maintenue par la communauté PostgreSQL. L'édition web (pgAdmin 4) offre une interface soignée basée sur un navigateur pour gérer un ou plusieurs serveurs Postgres — conception de schémas, développement de requêtes avec autocomplétion et plans d'exécution, sauvegarde et restauration, gestion des rôles et des autorisations, surveillance de la réplication et recherche en texte intégral sur les objets de base de données.

L'auto-hébergement de pgAdmin sur votre VPS offre aux DBA et aux développeurs une console de gestion PostgreSQL centralisée, accessible depuis n'importe où avec un navigateur, sans avoir à installer d'application de bureau. Connectez pgAdmin à toute instance PostgreSQL accessible — conteneurs locaux, RDS ou Cloud SQL hébergés dans le cloud, ou serveurs PostgreSQL distants — et gérez-les tous depuis une seule interface web.