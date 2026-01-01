Plateforme open source de modélisation et de documentation d'infrastructure réseau pour les adresses IP, les racks et les circuits.
Choisissez un pack VPS pour NetBox
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec NetBox ?
NetBox est la principale plateforme open source pour la modélisation et la documentation de l'infrastructure réseau. Développée à l'origine par DigitalOcean, elle constitue une source unique et complète de vérité pour la gestion des adresses IP (IPAM), la gestion de l'infrastructure des centres de données (DCIM), les circuits, les connexions et les ressources de virtualisation. Les ingénieurs réseau utilisent NetBox pour suivre chaque appareil, câble, adresse IP et VLAN à travers toute leur infrastructure.
L'auto-hébergement de NetBox sur votre VPS permet de garder toute la documentation réseau privée et accessible à votre équipe d'exploitation. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour le stockage des données, Redis pour la mise en cache et les tâches d'arrière-plan, ainsi qu'un processus de travailleur dédié pour une exécution fiable des tâches. Un compte administrateur est automatiquement créé lors du premier lancement avec les identifiants configurés lors du déploiement.
Fonctionnalités clés de NetBox
Gestion des adresses IP
Suivre les préfixes IP, les adresses, les plages et les VLAN avec une organisation hiérarchique et un suivi de l'utilisation.
Inventaire des appareils
Modéliser les équipements réseau, les types de périphériques, les fabricants et les plateformes avec des schémas d'élévation de rack et des tracés de câbles.
Suivi de circuit
Documenter les circuits WAN, les fournisseurs et les connexions avec la cartographie des terminaisons A/Z et les détails des contrats.
APIs REST et GraphQL
Des API REST et GraphQL complètes permettent l'automatisation, l'intégration avec des outils de surveillance et la gestion programmatique de l'infrastructure.
Champs personnalisés
Étendez tout type d'objet avec des champs personnalisés, des balises et des règles de validation pour répondre aux besoins spécifiques de documentation de votre organisation.
Journalisation des modifications
Journal d'audit complet de toutes les modifications apportées aux enregistrements d'infrastructure, avec l'attribution de l'utilisateur et les horodatages.
Pourquoi exécuter NetBox avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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