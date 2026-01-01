Hermes Workspace est une interface utilisateur web open-source qui transforme l'agent IA Hermes (par NousResearch) en un centre de commande complet. Il regroupe le chat multi-modèle, la mémoire persistante, un catalogue de plus de 100 compétences, un terminal intégré natif au navigateur, et un Conductor pour orchestrer des sous-agents parallèles — le tout dans une seule interface auto-hébergée.

L'auto-hébergement de Hermes Workspace sur votre VPS signifie que vos conversations, la mémoire de l'agent et vos identifiants restent sur votre propre infrastructure. Vous obtenez un contrôle total sur le fournisseur d'IA que vous utilisez (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, et plus encore), sans frais par message et sans que les données ne quittent votre serveur.