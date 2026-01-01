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Centre de commande open source pour votre agent IA Hermes : chat, mémoire, compétences, terminal et fichiers dans une seule interface.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Hermes Workspace ?

Hermes Workspace est une interface utilisateur web open-source qui transforme l'agent IA Hermes (par NousResearch) en un centre de commande complet. Il regroupe le chat multi-modèle, la mémoire persistante, un catalogue de plus de 100 compétences, un terminal intégré natif au navigateur, et un Conductor pour orchestrer des sous-agents parallèles — le tout dans une seule interface auto-hébergée.

L'auto-hébergement de Hermes Workspace sur votre VPS signifie que vos conversations, la mémoire de l'agent et vos identifiants restent sur votre propre infrastructure. Vous obtenez un contrôle total sur le fournisseur d'IA que vous utilisez (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, et plus encore), sans frais par message et sans que les données ne quittent votre serveur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Hermes Workspace

Chat multi-modèle

Basculez entre les modèles locaux Claude, GPT, Gemini, Ollama et tout point de terminaison compatible OpenAI en pleine conversation sans perdre le contexte.

Mémoire persistante et plus de 100 compétences

L'agent se souvient entre les sessions et peut puiser dans un vaste catalogue de compétences. Parcourez et modifiez la mémoire et les compétences en direct depuis l'interface utilisateur.

Terminal intégré

Exécutez des commandes directement dans l'espace de travail avec un pty natif du navigateur en couleur — sans avoir à passer à une session SSH distincte.

Conducteur - Agents parallèles

Déployer et surveiller plusieurs sous-agents en parallèle avec l'orchestrateur de mission Conductor et la grille de travailleurs en direct.

PWA Priorité au mobile

Parité complète des fonctionnalités sur ordinateur de bureau, tablette et téléphone. Installez sur votre écran d'accueil et utilisez avec les notifications push.

Propriété des données auto-hébergées

Toutes les sessions d'agent, la mémoire et les identifiants API restent sur votre VPS, sans limites d'utilisation et sans partage de données avec des tiers.

Pourquoi exécuter Hermes Workspace avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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