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Base de connaissances et outil de structuration auto-hébergés, axés sur la confidentialité, fonctionnant comme une application web statique rapide, avec des notes stockées dans votre dossier local contrôlé par le navigateur.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Logseq ?

Logseq est une plateforme open source de gestion des connaissances et de structuration, axée sur la confidentialité — des notes basées sur des blocs, des liens bidirectionnels, des journaux quotidiens, des relations de notes de type graphique et une base de connaissances interrogeable, le tout écrit dans des fichiers Markdown ou Org-mode sur disque. L'application web Logseq est une SPA statique qui s'exécute entièrement dans votre navigateur ; ce modèle l'auto-héberge afin que le JavaScript qui alimente vos notes provienne d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que d'un tiers.

Les notes sont stockées localement dans votre navigateur via l'API d'accès au système de fichiers, ce qui signifie que les données ne touchent jamais le serveur hébergeant la SPA — parfait pour les flux de travail « Je fais confiance à mon propre CDN » où l'utilisateur souhaite l'interface utilisateur de Logseq mais ne veut pas dépendre de logseq.com ou de tout fournisseur de synchronisation cloud. Associez le déploiement à l'application de bureau Logseq, à la synchronisation Git ou à la synchronisation de dossiers iCloud/OneDrive pour un accès multi-appareils aux mêmes fichiers de notes.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Logseq

Outil de structuration par blocs

Chaque ligne est un bloc déplaçable avec des liens bidirectionnels, des intégrations et des références — idéal pour les penseurs non linéaires et les flux de travail PKM.

Markdown et Org-mode

Les notes sont des fichiers Markdown ou Org-mode en texte brut stockés sur le disque, de sorte qu'elles restent modifiables dans n'importe quel éditeur de texte et survivent à toute future fin de vie de Logseq.

Journal quotidien

Les pages de notes quotidiennes créent un journal de bord de pensées qui révèle des schémas au fil du temps et se lie sans effort aux pages thématiques.

Vue graphique

Visualisez les relations entre les notes sous forme de graphique interactif, facilitant ainsi la découverte de connexions cachées dans une base de connaissances en pleine croissance.

Requêtes et modèles

Exécutez des requêtes Datalog sur votre base de connaissances et créez des modèles réutilisables pour les comptes rendus de réunion, les livres, les projets et les flux de travail récurrents.

Confidentialité garantie par conception

L'application web s'exécute entièrement côté client ; les notes résident dans un dossier local contrôlé par le navigateur et ne quittent jamais votre appareil à moins que vous n'activiez la synchronisation Git ou une autre couche de synchronisation.

Pourquoi exécuter Logseq avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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