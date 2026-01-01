Logseq est une plateforme open source de gestion des connaissances et de structuration, axée sur la confidentialité — des notes basées sur des blocs, des liens bidirectionnels, des journaux quotidiens, des relations de notes de type graphique et une base de connaissances interrogeable, le tout écrit dans des fichiers Markdown ou Org-mode sur disque. L'application web Logseq est une SPA statique qui s'exécute entièrement dans votre navigateur ; ce modèle l'auto-héberge afin que le JavaScript qui alimente vos notes provienne d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que d'un tiers.

Les notes sont stockées localement dans votre navigateur via l'API d'accès au système de fichiers, ce qui signifie que les données ne touchent jamais le serveur hébergeant la SPA — parfait pour les flux de travail « Je fais confiance à mon propre CDN » où l'utilisateur souhaite l'interface utilisateur de Logseq mais ne veut pas dépendre de logseq.com ou de tout fournisseur de synchronisation cloud. Associez le déploiement à l'application de bureau Logseq, à la synchronisation Git ou à la synchronisation de dossiers iCloud/OneDrive pour un accès multi-appareils aux mêmes fichiers de notes.