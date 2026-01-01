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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Seafile ?

Seafile est une plateforme de synchronisation et de partage de fichiers haute performance et open-source, utilisée par des millions de personnes dans le monde entier. Sa technologie unique de synchronisation au niveau des blocs assure des transferts de fichiers rapides et efficaces en termes de bande passante entre les appareils, ce qui la rend idéale pour les équipes gérant de grandes bibliothèques de fichiers. Contrairement au stockage cloud générique, Seafile a été conçu dès le départ pour une synchronisation fiable de collections de fichiers massives.

Avec le chiffrement côté client, le versionnement des fichiers, les permissions granulaires des dossiers et les clients de synchronisation natifs pour chaque plateforme, Seafile offre une gestion de fichiers de niveau entreprise sans frais d'abonnement ni tarification par utilisateur. L'auto-hébergement conserve toutes vos données sur votre propre serveur. Ce modèle inclut MariaDB pour le stockage des métadonnées, Memcached pour la mise en cache des performances et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Seafile

Synchronisation au niveau du bloc

La synchronisation Delta transfère uniquement les blocs de fichiers modifiés, offrant une synchronisation rapide et efficace en bande passante sur tous les appareils connectés.

Chiffrement de bout en bout

Les bibliothèques chiffrées côté client garantissent que les fichiers sont chiffrés avant de quitter votre appareil, protégeant ainsi les données sensibles au repos et en transit.

Gestion de versions de fichiers

L'historique de version automatique avec rétention configurable vous permet de restaurer les versions précédentes des fichiers et de suivre les modifications au fil du temps.

Liens de partage sécurisés

Partagez des fichiers et des dossiers via des liens avec des mots de passe, des dates d'expiration et des limites de téléchargement pour une collaboration externe contrôlée.

Clients multiplateformes

Les clients de synchronisation natifs pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android gardent vos fichiers accessibles sur tous les appareils.

Pourquoi exécuter Seafile avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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