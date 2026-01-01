Déployer Seafile en un clic
Plateforme de synchronisation et de partage de fichiers auto-hébergée, alternative à Dropbox.
Choisissez un pack VPS pour Seafile
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Seafile ?
Seafile est une plateforme de synchronisation et de partage de fichiers haute performance et open-source, utilisée par des millions de personnes dans le monde entier. Sa technologie unique de synchronisation au niveau des blocs assure des transferts de fichiers rapides et efficaces en termes de bande passante entre les appareils, ce qui la rend idéale pour les équipes gérant de grandes bibliothèques de fichiers. Contrairement au stockage cloud générique, Seafile a été conçu dès le départ pour une synchronisation fiable de collections de fichiers massives.
Avec le chiffrement côté client, le versionnement des fichiers, les permissions granulaires des dossiers et les clients de synchronisation natifs pour chaque plateforme, Seafile offre une gestion de fichiers de niveau entreprise sans frais d'abonnement ni tarification par utilisateur. L'auto-hébergement conserve toutes vos données sur votre propre serveur. Ce modèle inclut MariaDB pour le stockage des métadonnées, Memcached pour la mise en cache des performances et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé.
Fonctionnalités clés de Seafile
Synchronisation au niveau du bloc
La synchronisation Delta transfère uniquement les blocs de fichiers modifiés, offrant une synchronisation rapide et efficace en bande passante sur tous les appareils connectés.
Chiffrement de bout en bout
Les bibliothèques chiffrées côté client garantissent que les fichiers sont chiffrés avant de quitter votre appareil, protégeant ainsi les données sensibles au repos et en transit.
Gestion de versions de fichiers
L'historique de version automatique avec rétention configurable vous permet de restaurer les versions précédentes des fichiers et de suivre les modifications au fil du temps.
Liens de partage sécurisés
Partagez des fichiers et des dossiers via des liens avec des mots de passe, des dates d'expiration et des limites de téléchargement pour une collaboration externe contrôlée.
Clients multiplateformes
Les clients de synchronisation natifs pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android gardent vos fichiers accessibles sur tous les appareils.
Pourquoi exécuter Seafile avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
AList
Serveur auto-hébergé de liste de fichiers et WebDAV avec prise en charge de plus de 30 backends de stockage
AnonUpload
AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise