PinePods est un gestionnaire de podcasts open-source conçu pour les foyers, les équipes et les auditeurs individuels qui souhaitent conserver leur historique d'écoute hors des serveurs tiers. Il combine une interface web soignée avec des clients natifs pour Android, iOS et les ordinateurs de bureau, afin que chaque appareil reste synchronisé sans dépendre des plateformes de podcasts commerciales.

Ce qui distingue PinePods, c'est son modèle multi-utilisateur de première classe associé à la prise en charge intégrée de l'API gpodder et à l'intégration de PodcastIndex. Chaque membre dispose d'abonnements, d'une file d'attente et d'un historique de lecture indépendants tout en partageant un seul backend. L'auto-hébergement du serveur sur votre propre VPS maintient votre liste d'abonnements, vos habitudes d'écoute et vos épisodes téléchargés entièrement privés et exempts de traqueurs publicitaires.