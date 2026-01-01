Déployez PinePods avec une installation en un clic.
Gestionnaire de podcasts multi-utilisateurs auto-hébergé avec synchronisation multi-appareils, recherche PodcastIndex et applications mobiles natives.
Choisissez un pack VPS pour PinePods
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PinePods ?
PinePods est un gestionnaire de podcasts open-source conçu pour les foyers, les équipes et les auditeurs individuels qui souhaitent conserver leur historique d'écoute hors des serveurs tiers. Il combine une interface web soignée avec des clients natifs pour Android, iOS et les ordinateurs de bureau, afin que chaque appareil reste synchronisé sans dépendre des plateformes de podcasts commerciales.
Ce qui distingue PinePods, c'est son modèle multi-utilisateur de première classe associé à la prise en charge intégrée de l'API gpodder et à l'intégration de PodcastIndex. Chaque membre dispose d'abonnements, d'une file d'attente et d'un historique de lecture indépendants tout en partageant un seul backend. L'auto-hébergement du serveur sur votre propre VPS maintient votre liste d'abonnements, vos habitudes d'écoute et vos épisodes téléchargés entièrement privés et exempts de traqueurs publicitaires.
Fonctionnalités clés de PinePods
Comptes multi-utilisateurs
Chaque membre dispose d'abonnements indépendants, de files d'attente et d'un historique d'écoute, le tout reposant sur un serveur partagé — idéal pour les familles ou les foyers.
Synchronisation multi-appareils
La position de lecture, la file d'attente et les abonnements se synchronisent en temps réel entre les clients web, Android, iOS et de bureau grâce à l'API gpodder intégrée.
Recherche PodcastIndex
Découvrez de nouvelles émissions via le catalogue ouvert PodcastIndex ou la recherche iTunes sans envoyer de requêtes aux annuaires financés par la publicité.
Téléchargements d'épisodes
Téléchargez les épisodes sur le serveur pour une écoute hors ligne, l'archivage et une protection contre la disparition des émissions des flux publics.
Chaînes YouTube
Abonnez-vous aux chaînes YouTube comme à des podcasts, avec extraction audio, pour les écouter comme vous le feriez avec des émissions classiques.
Importation et sauvegarde OPML
Importez vos abonnements de podcast existants via OPML, planifiez des sauvegardes automatiques et exportez tout lorsque vous en avez besoin.
Pourquoi exécuter PinePods avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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