Déployez WAHA en un clic.
API HTTP WhatsApp auto-hébergée qui vous permet d'envoyer et de recevoir des messages via une interface REST simple.
Choisissez un pack VPS pour WAHA
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WAHA ?
WAHA (WhatsApp HTTP API) est un serveur API REST open-source qui intègre WhatsApp Web dans une interface HTTP propre, afin que toute application ou service puisse envoyer des messages, recevoir des événements et gérer des sessions sans dépendances de navigateur ni coûts de cloud tiers. Il prend en charge plusieurs backends de moteur — ce modèle utilise le moteur NOWEB, qui communique directement via WebSocket sans lancer de navigateur, le rendant léger et efficace en termes de ressources VPS.
L'auto-hébergement de WAHA vous permet de garder le contrôle total de vos données de session WhatsApp, du contenu des messages et des intégrations de webhook. Connectez votre CRM, chatbot, helpdesk ou outil interne à WhatsApp en quelques minutes en utilisant des appels HTTP standard, avec un tableau de bord web intégré et une interface utilisateur Swagger interactive inclus dès la première utilisation.
Fonctionnalités clés de WAHA
API REST pour WhatsApp
Envoyer et recevoir des messages WhatsApp, des médias et des événements via une API REST documentée, accessible depuis n'importe quel langage ou framework.
Tableau de bord web intégré
Gérer les sessions, scanner les codes QR et surveiller l'activité via une interface web sans écrire de code.
Flux d'événements Webhook
Transmettez les messages entrants et les mises à jour de statut vers vos propres points de terminaison avec des filtres d'événements configurables et des en-têtes personnalisés.
Persistance de session
Les sessions survivent automatiquement aux redémarrages des conteneurs — aucun nouveau scan de QR n'est requis après un redémarrage ou une mise à jour.
Gestion des fichiers média
Envoyez et recevez des images, des documents, des notes vocales et des fichiers vidéo avec un stockage local intégré pour les médias reçus.
Pourquoi exécuter WAHA avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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