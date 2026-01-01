Déployer Teedy en 1 clic.
Système de gestion documentaire open source avec OCR et recherche en texte intégral pour organiser les scans, les PDF et les fichiers.
Choisissez un pack VPS pour Teedy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Teedy ?
Teedy est un système de gestion de documents open-source qui transforme une pile de papiers scannés, de PDF et de fichiers numériques en une archive structurée et consultable. Chaque document téléchargé est traité par OCR afin que son texte devienne entièrement consultable, et un système flexible de balises, de catégories hiérarchiques et de métadonnées personnalisées permet d'organiser de grandes collections. Une interface web réactive et épurée, des comptes multi-utilisateurs avec des permissions granulaires et une API REST complète le rendent adapté aussi bien aux particuliers qu'aux petites équipes.
L'auto-hébergement de Teedy sur votre propre VPS permet de conserver les documents sensibles — contrats, factures, dossiers fiscaux et documents d'identité — au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que dans un cloud tiers, tout en offrant l'OCR, la recherche en texte intégral et un versionnement compatible avec les audits dès la première utilisation.
Fonctionnalités clés de Teedy
Extraction de texte OCR
Extrait automatiquement le texte des images numérisées et des PDF à l'aide de l'OCR intégré, rendant chaque document entièrement consultable.
Recherche plein texte
Recherchez l'intégralité des archives par le contenu des documents, les balises ou les métadonnées afin de localiser n'importe quel fichier en quelques secondes.
Étiquettes et métadonnées
Organiser les documents avec des balises hiérarchiques, des champs de métadonnées personnalisés et des relations au lieu d'arborescences de dossiers rigides.
Permissions multi-utilisateurs
Créer des comptes utilisateur et de groupe avec des listes de contrôle d'accès granulaires afin que les équipes partagent des documents en toute sécurité.
API REST et automatisation
Automatisation des téléchargements, de l'ingestion et des intégrations via une API REST complète et la prise en charge de l'importation par e-mail.
Pourquoi exécuter Teedy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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