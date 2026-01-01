Unleash est une plateforme open source de gestion de fonctionnalités de niveau entreprise, à laquelle font confiance les équipes de plus de 1 000 organisations. Elle dissocie le déploiement de code de l'activation des fonctionnalités — déployez en production à tout moment et activez sélectivement les fonctionnalités pour des utilisateurs spécifiques, des déploiements progressifs ou des environnements via un plan de contrôle web, sans redéployer.

L'auto-hébergement d'Unleash conserve toutes les configurations de drapeaux et les données de ciblage utilisateur au sein de votre propre infrastructure. Avec plus de 15 SDK officiels couvrant tous les principaux langages et frameworks, votre organisation d'ingénierie toute entière peut adopter les drapeaux de fonctionnalités avec un flux de travail cohérent — des tests A/B et des déploiements canaris aux interrupteurs d'urgence.