Déployez Grafana Tempo en un clic.
Backend de traçage distribué open source compatible avec OpenTelemetry, Jaeger et Zipkin, avec visualisation Grafana intégrée.
Choisissez un pack VPS pour Grafana Tempo
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Grafana Tempo ?
Grafana Tempo est un backend de traçage distribué à grande échelle conçu pour ingérer des traces d'OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin et d'autres sources sans nécessiter d'infrastructure complexe. Contrairement aux stockages de traces qui dépendent d'Elasticsearch ou de Cassandra, Tempo stocke les données de trace dans un stockage objet, ce qui le rend rentable à grande échelle. Il s'intègre nativement à Grafana pour permettre aux ingénieurs de passer d'une métrique Prometheus ou d'une ligne de journal Loki directement à la trace correspondante.
Ce modèle regroupe Tempo avec Grafana Alloy comme collecteur OpenTelemetry, Prometheus pour les métriques et Grafana comme couche de visualisation — vous offrant une pile de traçage distribué autonome que vous possédez et contrôlez entièrement sur votre VPS.
Fonctionnalités clés de Grafana Tempo
OpenTelemetry natif
Accepte les traces via les protocoles OTLP gRPC et HTTP, Jaeger et Zipkin, afin que toute application instrumentée puisse envoyer des données sans SDKs spécifiques au fournisseur.
Métriques issues des traces
Génère automatiquement les métriques RED (taux, erreurs, durée) à partir des données de span via le générateur de métriques, alimentant Prometheus avec des informations au niveau du service sans instrumentation supplémentaire.
Intégration Grafana
La source de données Grafana préconfigurée vous permet de passer de n'importe quelle métrique ou ligne de journal à la trace corrélée en un clic, accélérant l'analyse des causes profondes.
TraceQL Langage de requête
Un langage de requête conçu spécifiquement vous permet de filtrer et d'agréger les traces par service, durée, statut d'erreur et attributs d'étendue avec une précision qu'une recherche ad hoc ne peut égaler.
Stockage économique
Stocke les données de trace sur le disque local sans nécessiter Elasticsearch ou Cassandra, maintenant l'infrastructure simple et les coûts opérationnels prévisibles.
Visualisation du graphe de service
Génère des cartes de dépendance de service à partir de données de trace et les affiche dans Grafana, offrant aux équipes une vue toujours à jour de la communication inter-services et de la latence.
Pourquoi exécuter Grafana Tempo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Alerta
Plateforme open source de gestion des alertes pour la consolidation des alertes de supervision