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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Grafana Tempo ?

Grafana Tempo est un backend de traçage distribué à grande échelle conçu pour ingérer des traces d'OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin et d'autres sources sans nécessiter d'infrastructure complexe. Contrairement aux stockages de traces qui dépendent d'Elasticsearch ou de Cassandra, Tempo stocke les données de trace dans un stockage objet, ce qui le rend rentable à grande échelle. Il s'intègre nativement à Grafana pour permettre aux ingénieurs de passer d'une métrique Prometheus ou d'une ligne de journal Loki directement à la trace correspondante.

Ce modèle regroupe Tempo avec Grafana Alloy comme collecteur OpenTelemetry, Prometheus pour les métriques et Grafana comme couche de visualisation — vous offrant une pile de traçage distribué autonome que vous possédez et contrôlez entièrement sur votre VPS.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Grafana Tempo

OpenTelemetry natif

Accepte les traces via les protocoles OTLP gRPC et HTTP, Jaeger et Zipkin, afin que toute application instrumentée puisse envoyer des données sans SDKs spécifiques au fournisseur.

Métriques issues des traces

Génère automatiquement les métriques RED (taux, erreurs, durée) à partir des données de span via le générateur de métriques, alimentant Prometheus avec des informations au niveau du service sans instrumentation supplémentaire.

Intégration Grafana

La source de données Grafana préconfigurée vous permet de passer de n'importe quelle métrique ou ligne de journal à la trace corrélée en un clic, accélérant l'analyse des causes profondes.

TraceQL Langage de requête

Un langage de requête conçu spécifiquement vous permet de filtrer et d'agréger les traces par service, durée, statut d'erreur et attributs d'étendue avec une précision qu'une recherche ad hoc ne peut égaler.

Stockage économique

Stocke les données de trace sur le disque local sans nécessiter Elasticsearch ou Cassandra, maintenant l'infrastructure simple et les coûts opérationnels prévisibles.

Visualisation du graphe de service

Génère des cartes de dépendance de service à partir de données de trace et les affiche dans Grafana, offrant aux équipes une vue toujours à jour de la communication inter-services et de la latence.

Pourquoi exécuter Grafana Tempo avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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