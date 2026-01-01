Déployez Fider en 1 clic
Plateforme open source de retours clients pour collecter les demandes de fonctionnalités, organiser les votes de la communauté et gérer les feuilles de route produit en toute transparence.
Choisissez un pack VPS pour Fider
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Fider ?
Fider est une plateforme de retours utilisateurs open source qui fait le lien entre les équipes produit et leurs utilisateurs. Son portail de vote public permet aux utilisateurs de soumettre des idées, de voter pour des demandes existantes et de participer à des discussions, garantissant ainsi que les fonctionnalités les plus pertinentes sont priorisées en premier. Les équipes peuvent mettre à jour les statuts, communiquer les décisions de la feuille de route et tenir leur communauté informée tout au long du cycle de développement.
L'auto-hébergement de Fider sur votre VPS vous permet de garder tous les retours et données utilisateurs sous votre contrôle, d'éliminer la tarification par utilisateur des alternatives hébergées, et de personnaliser l'image de marque et l'authentification pour correspondre à l'identité de votre produit.
Fonctionnalités clés de Fider
Vote de la communauté
Les utilisateurs votent sur les demandes de fonctionnalités afin que les équipes produit puissent prioriser objectivement ce qu'il faut construire ensuite en fonction de la demande réelle plutôt que des voix les plus fortes.
Suivi du statut
Attribuer des statuts — planifié, en cours, terminé, refusé — pour tenir la communauté informée de l'avancement de chaque suggestion.
Authentification flexible
Prend en charge les options de connexion par e-mail, OAuth et SSO afin que les utilisateurs puissent interagir avec le moins de friction possible, augmentant ainsi les taux de soumission et de vote.
Personnalisation de la marque
Logos configurables, couleurs et prise en charge de domaines personnalisés vous permettent de présenter le portail de commentaires comme une extension transparente de votre propre produit.
Notifications par courriel
Les notifications automatiques maintiennent l'engagement des utilisateurs en les alertant lorsque leurs suggestions reçoivent des votes, des commentaires ou des mises à jour de statut.
Pourquoi exécuter Fider avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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