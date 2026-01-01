Fider est une plateforme de retours utilisateurs open source qui fait le lien entre les équipes produit et leurs utilisateurs. Son portail de vote public permet aux utilisateurs de soumettre des idées, de voter pour des demandes existantes et de participer à des discussions, garantissant ainsi que les fonctionnalités les plus pertinentes sont priorisées en premier. Les équipes peuvent mettre à jour les statuts, communiquer les décisions de la feuille de route et tenir leur communauté informée tout au long du cycle de développement.

L'auto-hébergement de Fider sur votre VPS vous permet de garder tous les retours et données utilisateurs sous votre contrôle, d'éliminer la tarification par utilisateur des alternatives hébergées, et de personnaliser l'image de marque et l'authentification pour correspondre à l'identité de votre produit.