Déployez EMQX en un clic.
Broker MQTT open source haute performance pour l'IoT et la messagerie en temps réel avec un tableau de bord de gestion web intégré.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec EMQX ?
EMQX est un broker de messages MQTT open source et hautement évolutif, conçu pour l'IoT, l'automatisation industrielle et le streaming de données en temps réel. Il gère des millions de connexions MQTT simultanées avec une latence inférieure à la milliseconde et prend en charge les versions MQTT 3.1, 3.1.1 et 5.0, ainsi que MQTT sur WebSockets. Un moteur de règles intégré vous permet de traiter, acheminer et transformer les messages des appareils sans écrire de code backend, en se connectant directement aux bases de données, aux services cloud et aux points de terminaison HTTP.
Le tableau de bord web inclus offre une interface de gestion complète pour surveiller en temps réel la santé du cluster, les statistiques de connexion, les arbres d'abonnement et les flux du moteur de règles. L'auto-hébergement d'EMQX sur votre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de messagerie IoT — pas de frais cloud par message, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in), et une visibilité complète sur la couche de communication de vos appareils.
Fonctionnalités clés de EMQX
Prise en charge de MQTT 5.0
Implémentation complète de MQTT 5.0 comprenant l'expiration de session, l'expiration de message, les codes de raison, les abonnements partagés et les modèles de requête/réponse pour les applications IoT modernes.
Moteur de règles intégré
Traiter, filtrer et acheminer les messages des appareils en utilisant des règles de type SQL qui transmettent les données vers des bases de données, Kafka, des webhooks HTTP ou d'autres courtiers MQTT sans code personnalisé.
MQTT sur WebSockets
Connectez les navigateurs web et les clients JavaScript directement à EMQX via des connexions WebSocket sécurisées, permettant des tableaux de bord IoT en temps réel sans pont séparé.
Tableau de bord de gestion web
Surveillez le nombre de connexions, les arborescences d'abonnements, les débits de messages et les performances du moteur de règles en temps réel via l'interface web d'administration intégrée.
Haute Concurrence
EMQX gère des millions de connexions d'appareils concurrentes sur un seul nœud, ce qui le rend adapté à tout, des petites installations domotiques aux déploiements industriels à grande échelle.
Pourquoi exécuter EMQX avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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