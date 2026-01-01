Déployez LinkStack en un clic.
Plateforme de lien en bio auto-hébergée pour créer des pages de destination personnalisées avec des liens illimités et un contrôle total de la conception.
Choisissez un pack VPS pour LinkStack
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LinkStack ?
LinkStack est une plateforme de liens en bio open-source qui permet aux créateurs, aux entreprises et aux organisations de centraliser tous leurs liens importants sur une seule page de destination personnalisable. Conçue avec PHP et Laravel, elle offre d'emblée des liens illimités, des thèmes personnalisés, des icônes sociales, des statistiques de clics et une prise en charge multi-utilisateur — des fonctionnalités que les alternatives commerciales comme Linktree réservent généralement aux niveaux payants.
L'auto-hébergement de LinkStack sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des statistiques des visiteurs, des données de clics et de la configuration de la page, sans frais d'abonnement par page, sans publicités injectées sur les niveaux gratuits, et sans risque de voir votre lien en bio suspendu par une plateforme tierce. Connectez un nom de domaine personnalisé via Traefik et la page devient une partie entièrement personnalisée de votre propre infrastructure.
Fonctionnalités clés de LinkStack
Liens illimités
Ajoutez autant de liens, de sections et de pages que vous le souhaitez, sans plafonds mensuels, limites d'éléments ou frais par lien d'un fournisseur SaaS.
Thèmes personnalisés
Choisissez parmi les thèmes intégrés ou relooker entièrement les pages avec des CSS personnalisés, des arrière-plans, des formes de boutons et des animations pour correspondre à votre marque.
Analyse intégrée
Suivre les vues de page et les nombres de clics par lien dans le panneau d'administration sans injecter de pixels de suivi tiers dans les navigateurs de vos visiteurs.
Prise en charge multi-utilisateur
Hébergez des pages pour des équipes entières ou des agences avec des comptes utilisateurs distincts, un accès basé sur les rôles et une administration centralisée sur une seule instance.
Icônes sociales et personnalisées
Ajoutez des icônes pour les principaux réseaux sociaux ainsi que des icônes personnalisées que vous avez téléchargées afin que les liens restent visuellement cohérents et instantanément reconnaissables.
Outil de mise à jour en un clic
Déployez les nouvelles versions directement depuis le panneau d'administration avec l'outil de mise à jour intégré, en maintenant votre instance à jour sans reconstruire le conteneur.
Pourquoi exécuter LinkStack avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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