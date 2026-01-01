jfa-go est un compagnon de gestion des utilisateurs auto-hébergé pour Jellyfin (avec prise en charge secondaire d'Emby) qui remplace la création manuelle de comptes par des liens d'invitation partageables. Chaque invitation peut appliquer un profil Jellyfin qui contrôle l'accès à la bibliothèque, les limites de transcodage et d'autres paramètres de serveur, tandis que les options de plafonds d'utilisation, de dates d'expiration, de règles de mot de passe et de CAPTCHA donnent aux administrateurs un contrôle strict sur qui s'inscrit et comment.

L'auto-hébergement de jfa-go aux côtés de Jellyfin supprime les frictions liées à l'intégration de la famille, des amis ou des supporters payants, ajoute des flux de réinitialisation de mot de passe qui fonctionnent avec la fonction native de Jellyfin « Mot de passe oublié », et connecte les notifications utilisateur à Discord, Telegram, Matrix et l'e-mail sans transmettre de données à des services tiers.