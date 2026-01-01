Déployer Jellyswarrm en un clic.
Proxy inverse open source qui fusionne plusieurs serveurs Jellyfin en une seule bibliothèque multimédia unifiée.
Choisissez un pack VPS pour Jellyswarrm
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Jellyswarrm ?
Jellyswarrm est un proxy d'agrégation open-source qui combine plusieurs serveurs Jellyfin derrière un seul point d'accès, présentant les bibliothèques, les utilisateurs et la lecture comme s'ils provenaient d'un serveur unique. Il est conçu pour les foyers et les groupes d'amis dont les films, émissions et musiques résident sur des machines ou des réseaux distincts, mais qui souhaitent un seul endroit pour tout parcourir et lire.
Parce qu'il communique nativement avec l'API Jellyfin, les clients mobiles, TV et de bureau existants continuent de fonctionner sans reconfiguration. L'auto-hébergement de Jellyswarrm sur un VPS vous offre un point d'entrée public stable qui relie les instances Jellyfin distantes sans VPN ni montages SMB, tandis que le transcodage s'effectue toujours sur le serveur amont qui possède le média.
Fonctionnalités clés de Jellyswarrm
Vue unifiée de la bibliothèque
Parcourir les films, les séries et la musique de chaque serveur Jellyfin connecté dans une seule grille de bibliothèque avec des lignes « À suivre » et « Récemment ajoutés » fusionnées.
Lecture directe en amont
Les flux sont diffusés directement depuis le serveur Jellyfin source, de sorte que le transcodage et la bande passante restent sur la machine qui possède le média.
Compatible API Jellyfin
Apparaît aux clients comme un serveur Jellyfin ordinaire, ainsi les applications existantes sur Android, iOS, Roku, Fire TV et Apple TV continuent de fonctionner sans modifications.
Mappage des utilisateurs inter-serveurs
Liez les comptes sur plusieurs serveurs en amont afin que chaque spectateur se connecte une seule fois et voie les bibliothèques auxquelles il a accès partout.
Fédération de serveurs
La synchronisation automatique des utilisateurs entre les instances Jellyfin connectées maintient les identifiants et l'accès alignés sans avoir à gérer manuellement les comptes.
Tableau de bord utilisateur personnel
La page utilisateur intégrée permet aux utilisateurs de gérer leurs identifiants en amont et les bibliothèques connectées à partir d'une interface web unique.
Pourquoi exécuter Jellyswarrm avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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