Plateforme open source de suivi GPS prenant en charge plus de 200 protocoles pour la surveillance en temps réel des flottes et des actifs.
Choisissez un pack VPS pour Traccar
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Traccar ?
Traccar est un système de suivi GPS open source complet qui prend en charge plus de 200 protocoles de communication et fonctionne avec pratiquement n'importe quel appareil GPS disponible sur le marché. Des organisations de toutes tailles utilisent Traccar pour surveiller les véhicules, les actifs et le personnel en temps réel grâce à une interface web intuitive dotée de cartes interactives, de zones de géorepérage, d'alertes de vitesse et de rapports de trajet détaillés.
L'auto-hébergement de Traccar sur votre propre VPS élimine les frais de licence récurrents par appareil facturés par les plateformes commerciales et maintient les données de localisation sensibles entièrement sous votre contrôle. Ce modèle déploie Traccar avec une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable et à long terme de l'historique de suivi, des itinéraires et des analyses.
Fonctionnalités clés de Traccar
Plus de 200 protocoles d'appareils
Connectez pratiquement n'importe quel traceur GPS, dongle OBD ou application pour smartphone avec une prise en charge intégrée de plus de 200 protocoles de communication.
Suivi de carte en temps réel
Surveillez les positions des appareils en direct sur OpenStreetMap ou Google Maps interactifs avec des mises à jour automatiques et la visualisation d'itinéraire.
Géorepérage et alertes
Définissez des zones de géorepérage et recevez des notifications instantanées pour les événements d'entrée, de sortie, de dépassement de vitesse et de mouvement.
Rapports de flotte
Générer des rapports complets pour les trajets, les arrêts, la distance, la consommation de carburant et l'analyse du comportement du conducteur.
Accès multi-utilisateur
Créer des comptes utilisateur avec partage d'appareils basé sur les autorisations pour les équipes, les services ou les clients.
Intégration REST API
Intégrer les données de suivi avec des systèmes externes et des tableaux de bord via une API REST bien documentée.
Pourquoi exécuter Traccar avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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