Jusqu'à 69 % de réduction sur Traccar

Plateforme open source de suivi GPS prenant en charge plus de 200 protocoles pour la surveillance en temps réel des flottes et des actifs.

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KVM 1
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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66 % de réduction
KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Traccar ?

Traccar est un système de suivi GPS open source complet qui prend en charge plus de 200 protocoles de communication et fonctionne avec pratiquement n'importe quel appareil GPS disponible sur le marché. Des organisations de toutes tailles utilisent Traccar pour surveiller les véhicules, les actifs et le personnel en temps réel grâce à une interface web intuitive dotée de cartes interactives, de zones de géorepérage, d'alertes de vitesse et de rapports de trajet détaillés.

L'auto-hébergement de Traccar sur votre propre VPS élimine les frais de licence récurrents par appareil facturés par les plateformes commerciales et maintient les données de localisation sensibles entièrement sous votre contrôle. Ce modèle déploie Traccar avec une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable et à long terme de l'historique de suivi, des itinéraires et des analyses.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Traccar

Plus de 200 protocoles d'appareils

Connectez pratiquement n'importe quel traceur GPS, dongle OBD ou application pour smartphone avec une prise en charge intégrée de plus de 200 protocoles de communication.

Suivi de carte en temps réel

Surveillez les positions des appareils en direct sur OpenStreetMap ou Google Maps interactifs avec des mises à jour automatiques et la visualisation d'itinéraire.

Géorepérage et alertes

Définissez des zones de géorepérage et recevez des notifications instantanées pour les événements d'entrée, de sortie, de dépassement de vitesse et de mouvement.

Rapports de flotte

Générer des rapports complets pour les trajets, les arrêts, la distance, la consommation de carburant et l'analyse du comportement du conducteur.

Accès multi-utilisateur

Créer des comptes utilisateur avec partage d'appareils basé sur les autorisations pour les équipes, les services ou les clients.

Intégration REST API

Intégrer les données de suivi avec des systèmes externes et des tableaux de bord via une API REST bien documentée.

Pourquoi exécuter Traccar avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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